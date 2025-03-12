Η Τζένα Ορτέγκα, η πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης παραγωγής του Netflix «Wednesday», εξέφρασε τον θαυμασμό της για τη Lady Gaga, με την οποία συνεργάστηκε στη δεύτερη σεζόν της σειράς. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο IndieWire κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ SXSW, η Ορτέγκα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία με την παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια.

«Είναι η καλύτερη. Σίγουρα ένα από τα πιο ταλαντούχα άτομα με τα οποία έχω συνεργαστεί ποτέ» είπε χαρακτηριστικά η πρωταγωνίστρια.

«Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον το να βρίσκομαι μαζί της και με τον Τιμ (Μπάρτον), δύο καλλιτέχνες που σέβομαι και από τους οποίους έχω εμπνευστεί τόσο πολύ», ανέφερε.

Παρόλο που λεπτομέρειες για τον ρόλο της Lady Gaga παραμένουν καλά κρυμμένες, φέρεται ότι η σταρ θα έχει ένα μικρό ρόλο στα νέα επεισόδια που γυρίστηκαν στην Ιρλανδία.

«Και μετά, το να ανακαλύπτεις ότι είναι τόσο γλυκιά, ευγενική και συνεσταλμένη, είναι πολύ παράξενο. Μου αρέσει που ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις από εκείνη, αλλά μπορείς πάντα να πάρεις καλοσύνη και γενναιοδωρία».

Μαζί τους πρωταγωνιστούν οι Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Λούις Γκουζμάν, Έμα Μάιερς και Τζόι Σάντεϊ. Οι νέες προσθήκες στο καστ περιλαμβάνουν τους Κρίστοφερ Λόιντ, Στιβ Μπουσέμι, Μπίλι Πάιπερ και Έβι Τέμπλετον.

