Όπου υπάρχει Ελλάδα: Στους μαγευτικούς Παξούς

Τη Μεγάλη Εβδομάδα το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στα Ιόνια Νησιά. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής σήμερα Μεγάλη Δευτέρα 14 Απριλίου στις 14.45 αποβιβάζονται και βγαίνουν ζωντανά από τους Παξούς. Δαντελωτές ακρογιαλιές, αναρίθμητες παραλίες, υποθαλάσσιες σπηλιές, καταγάλανα νερά, πράσινο, γραφικά χωριά, συναρπαστικές εξορμήσεις και δραστηριότητες είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που συνθέτουν την ομορφιά του νησιού, που μαγεύει τους επισκέπτες.

Από τη Νέα Υόρκη στους Παξούς είναι μακρύς ο δρόμος… Τον «περπάτησε» όμως με τον σύζυγο και τα τρία παιδιά της η Κόρτνεϊ, που εγκαταστάθηκε στο νησί και ζει μια άλλη ζωή. Ποιες είναι οι προκλήσεις, οι χαρές και οι δυσκολίες; Μαμάδες που έχουν γίνει φίλες, τα συζητούν καθημερινά στην παραθαλάσσια πλατεία ενώ τα παιδιά τους παίζουν ανέμελα.

Έφηβος στους Παξούς: «Πώς την… παλεύεις;» Αντέχεται ο χειμώνας; Ψάχνεις ευκαιρία να φύγεις ή σαν αυτόν τον τόπο δεν υπάρχει πουθενά; Απαντήσεις μας δίνουν μαθητές από το Γυμνάσιο και το Λύκειο του νησιού, οδηγώντας μας στο αγαπημένο τους μέρος.

Ανεπαρκής ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Κέρκυρα που βρίσκεται απέναντι αλλά και αδυναμία αποκομιδής και απόρριψης των ογκωδών απορριμμάτων αποτελούν σοβαρά προβλήματα για τους Παξούς που επιζητούν λύση.

Τον δικό της Γάιο, έναν από τους πιο όμορφους οικισμούς των Παξών, μας γνωρίζει η Νίκη. Άφησε Τορόντο και Αθήνα αλλά και τη δημοσιογραφία και έστησε την επιχείρησή της στο νησί, αποφασίζοντας να ζήσει με χαλαρούς αργούς ρυθμούς μακριά από τη βοή της πόλης.

Είκοσι χρόνια στη σίτιση και τη φροντίδα των αδέσποτων γατιών των Παξών συμπληρώνει ο φιλοζωικός σύλλογος που δημιουργήθηκε από ντόπιους και ξένους. Με τη βοήθεια του Δήμου και τα ικανά χέρια της κτηνιάτρου γίνονται ετησίως εκατοντάδες στειρώσεις.

Πηγή: skai.gr

