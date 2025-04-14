Η Δέσποινα Βανδή μαζί με τον Αντώνη Ρέμο πραγματοποίησαν ένα live βίντεο στο TikTok, με αφορμή την ολοκλήρωση των live εμφανίσεών τους στην Αθήνα, στο οποίο η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε τη μετακόμισή της με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο Αντώνης Ρέμος ρώτησε τη Δέσποινα Βανδή για τα πρώτα χρόνια της στη Θεσσαλονίκη και εκείνη απάντησε πως δεν ήξερε να μαγειρεύει ούτε ρύζι.

Βέβαια, ο τραγουδιστής της απάντησε ότι η μαγειρική της «είναι δυνατή», με την ίδια να αποκαλύπτει πως τώρα πια δεν μαγειρεύει πολύ στο σπίτι, καθώς ο γιος της μαγειρεύει εξαιρετικά.

«Εσύ έχεις την Υβόννη που είναι ο σεφ μέσα στο σπίτι. Βέβαια, κι εγώ έχω σεφ του σπιτιού που είναι ο γιος μου. Και ο Βασίλης Μπισμπίκης μαγειρεύει πάρα πολύ καλά ό,τι έχει να κάνει με κρέας. Η κόρη μου ό,τι έχει να κάνει με ζαχαροπλαστική. Κοινώς, δεν μαγειρεύω πια, άντε καμία πίτα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Δέσποινα Βανδή.

Κατά τη διάρκεια αυτής της κουβέντας, η Δέσποινα Βανδή αποκάλυψε ότι φέτος δεν θα προλάβει να φτιάξει τα αγαπημένα της πασχαλινά τσουρέκια καθώς έχει τη μετακόμιση, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να μετακομίζει στα Βόρεια προάστια με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.