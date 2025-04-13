Anastasia: «Δεν είμαι έτοιμη να πάω Eurovision. Δεν είναι παιχνίδι. Πώς θα το υποστηρίξω;»

Την Anastasia που απέσπασε πολλές υποψηφιοτητες και ουκ ολίγες κατηγορίες στα φετινά MadVMA φιλοξένησαν με βιντεοκλήση στο Live τους στο TikTok οι διοργανωτές σε μια σπέσιαλ μετάδοση των υποψηφίων που διεκδικούν ένα βραβείο στις 16 Ιουνίου. Και εκτός από τα βραβεία φυσικά συζήτησαν και την Eurovision ππου έρχεται…

Ουγγαρέζος: «Είναι μέρος της ζωής μου το πένθος. Πάω στη θυρίδα που έχω μια μπιζουτιέρα της και μυρίζω τη μαμά μου»

-Είσαι υποψήφια σε πάρα πολλές κατηγορίες…

«Νιώθω πάρα πολύ ωραία γιατί ποστεύω ότι είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση που κάνει και υπέροχες συνεργασίες που σε άλλη περίπτωση δεν θα γινόντουσαν και μας κάνει όλους πιο δημιουργικούς»

-Θέλουμε να μας πεις αυτά τα 4 χρόνια υπάρχει κάποια στιγμή που να σου έχει μείνει περισσοτερο;

«Ότι κάνω στα VMAS επειδή είναι μια δική μας επιλογή το αγαπάω ιδιαίτερα αλλά αν πρέπει να ξεχωρίσω κάτι θα ήταν το «Είσαι μια θεά» με τη Josephine…»

-Αν γυρνούσες τον χρόνο πίσω πιο τραγούδι σου θα κράταγες να κυκλοφορήσεις αργότερα στην καριέρα σου…

«Όχι, κανένα. Κάθε τραγούδι που κυκλοφορεί είχε τον λόγο του που κυκλοφόρησε. Και είμαι πολύ χαρούμενη για τους ανθρώπους που με στηρίζουν από την πρώτη μέρα. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο»

-Είναι μια περίοδος και για την Eurovision θα ήταν κάτι που θα το τολμούσες; Αν ήταν το τραγούδι σωστό..

«Όχι, δεν θα πω αυτά. Μερικές φορές λέμε όλοι το ίδιο πράγμα, τα εννοούμε αυτά που λέμε αλλά θεωρώ ότι δεν είμαι έτοιμη η ίδια για κάτι τέτοιο. Είμαι μόνο τρία χρόνια στον χώρο και ακόμα μαθαίνω τα βασικά. Πώς θα πάω να υποστηρίξω την χώρα μου ή την Κύπρο σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση… Δεν είναι ένα παιχνίδι, πάω Eurovision φέτος wow….»

