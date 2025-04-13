Σταύρος Θεοδωράκης: Περήφανος μπαμπάς, καμαρώνει το δεύτερο πτυχίο της κόρης του

Δεν υπάρχει εξάλλου μεγαλύτερη ευτυχία από το να βλέπεις το παιδί σου να μεγαλωνει να βρίσκει τον δρόμο του και να πετυχαίνει τους στόχους του. Αυτό ζει τα τελευταία χρόνια ο Σταύρος Θεοδωράκης με την κόρη του Αργυρώ να πετυχαίνει να πάρει όχι ένα αλλά δύο πτυχία.

Διαβάστε ακόμα : Γιάννης Νταλιάνης: «Ίσως να είναι και λανθασμένη η απόφαση να αφήσουμε την κόρη μας να παίξει σε σειρά»

Και τα δύο με κατεύθυνση στον καλλιτεχνικό χώρο. Το πρώτο της είναι αυτό της Δραματικής Σχολής αφού ολοκλήρωσε τη φοίτησή της στην κρατική σχολ΄΄η Δραματικ΄΄ης Τ΄΄εχνης του Ωδείου Αθηνών. Το δεύτερο ήρθε στα χέρια της σήμερα από τη Φιλοσοφική σε παρεμφερές αντικέιμενο, Θεατρικές Σπουδές.

Δίπλα της πάντα ο πατέρας της πιο χαμογελαστός απ' ότι τον έχουμε δει ποτέ και φυσικά με την ανθοδέσμη στο χέρι! Και τον καταλαβαίνουμε απόλυτα...

«Πήραμε και το πτυχίο Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ!

Είχε προηγηθεί το πτυχίο της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών!

Εγώ στα χρόνια σου, έλεγα οτι οι δρόμοι με διδάσκουν καλύτερα απο τα βιβλία. Ήταν η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι οτι ένιωθα άβολα στα θρανία.

Και όταν αγάπησα τα βιβλία, τα πτυχία είχαν πια απομακρυνθεί.

Μπράβο μπράβο κορίτσι μου!» έγγραψε ο Σταύρος Θεοδωράκης με την περηφάνια να ξεχειλίζει σε κάθε του λέξη... Να τη χαίρεται!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.