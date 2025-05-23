Σήμερα, Παρασκευή 23 Μαΐου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» επισκέπτεται το Κιλκίς. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής ολοκληρώνουν την εβδομάδα στη Μακεδονία από την πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού που βρίσκεται στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας.

Ένα μοναδικής ομορφιάς δάσος με αιωνόβια δέντρα ζει εδώ και αιώνες δίπλα στη λίμνη Δοϊράνη που η στάθμη της ανεβαίνει μέρα με τη μέρα. Έχει χαρακτηριστεί Μνημείο της Φύσης και, ενώ μέσα σε αυτό μεγάλωσαν γενιές και γενιές, η πρόσβαση έχει απαγορευτεί πλέον ώστε να προστατευτεί. Πώς αντιδρά ο κόσμος;

Εμβληματικό κτήριο στην είσοδο της Γουμένισσας είναι το Μεταξουργείο «Χρυσαλίς» που έχει μια ένδοξη ιστορία, σε μια από τις σημαντικότερες περιοχές για την παραγωγή μεταξιού στα Βαλκάνια. Ο πάτερ Χριστόδουλος που πρωτοστατεί στις προσπάθειες επανάχρησής του, μας οδηγεί στο παρελθόν και το μέλλον του.

Το συνοριακό πέρασμα των Ευζώνων έχει τεράστιο φόρτο και οι αστυνομικές δυνάμεις, που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχό του, είναι συχνά σε αδυναμία να αντεπεξέλθουν. Οι ουρές είναι ατέλειωτες καθώς καθημερινά μεγάλος αριθμός κατοίκων της βόρειας Ελλάδας περνούν στο έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας για διάφορους λόγους.

Νέα παιδιά ονειρεύονται ένα όμορφο μέλλον στο Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου, που εδρεύει στο Κιλκίς. Η εκπαίδευση εκεί συνδέεται με την τοπική αγορά και πολιτισμικούς οργανισμούς, κάτι που την καθιστά κινητήριο μοχλό στην περιοχή.

Οι εργασίες για τον δρόμο που θα συνδέει το Κιλκίς με τη Θεσσαλονίκη δια της Εγνατίας έχουν διακοπεί εδώ και 15 χρόνια. Δεκατέσσερα χιλιόμετρα ταλαιπωρούν χιλιάδες ανθρώπους στη Βιομηχανική Περιοχή του Σταυροχωρίου, φοιτητές και άλλους εποχούμενους που ταξιδεύουν προς Δοϊράνη.

Ποντιακές νοστιμιές στο φαγητό και τους… τρόπους συναντά κανείς σε μία φάρμα, στο χωριό Βάθη του Κιλκίς. Ανάμεσα σε οικόσιτα παραγωγικά ζώα, επιλέγουμε πρώτες ύλες και τρώμε τα καλύτερα.

Δείτε το trailer:

