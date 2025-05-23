Γιώργος Παπαδάκης: Προανήγγειλε αλλαγές στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1; - «Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός για το διαφορετικό»

«Eίσαι σίγουρος Γιώργο ότι σταματάς;». Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου στον Γιώργο Παπαδάκη που τον φιλοξένησε στο Ενώπιος Ενωπίω με αφορμή την ανακοίνωσή του ότι σταματά από το Καλημέρα Ελλάδα.

«Ναι» του απάντησε. «Είναι πάρα πολλά τα χρόνια και νομίζω ότι δεν έχω τη ζωντάνια, το πάθος και τον ενθουσιασμό που είχα τα προηγούμενα».

«Ξυπνάω 2 παρά τέταρτο χωρίς ξυπνητήρι. Είχα κάνει προπόνηση στην κρατική ραδιοφωνία. Μου άρεσε να ξεκινάω τη μέρα μου από το πρωί, είχα συνηθίσει εκτός δουλειάς να ξυπνάω το πρωί, είμαι πρωινός τύπος, λειτουργώ καλύτερα το πρωί» παραδέχτηκε για το σκληρό του ωράριο όλα αυτά τα χρόνια και όπως είπε θα συνεχίσει να ξυπνά αχάραγα!

«Εγώ σταματάω, δεν σταματά η εκπομπή» φρόντισε να διευκρινίσει ανοίγοντας έτσι την κούρσα της διαδοχής.

Ο παρουσιαστής παραδέχτηκε ότι έχει... πολυλογία και δεν αφήνει τους συναδέλφους του να μιλήσουν «διότι δεν μπορούσα να το ξεπεράσω ποτέ. Θέλεις η ανασφάλεια; Αν και μοίραζα τους ρόλους στις συσκέψεις, το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης ήταν δικό μου αλλά ήταν και εκείνων που κατά καιρούς συνεργαζόμαστε γιατί είχαν την εντύπωση ότι αν μιλήσουν θα με ενοχλήσει. Κάτι που με αδίκησε είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που συνεργαστήκαμε δεν είχε κάνει ποτέ τηλεόραση και δεν είχαν δημιοσιογραφήσει ποτέ. Προκαλώ πολλά από αυτά τα παιδιά να βγουν να το πουν αν δεν είναι έτσι».

«Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα αναλάβει την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 και θα σου πω γιατί. Αν επιχειρούσα να εμπλακώ στη διαδικασία της διαδοχής αν υπάρξει απόφαση του σταθμού να συνεχιστεί η εκπομπή θα λέγανε "βάστα ρε φίλε, 34 χρόνια ήσουν θρονιασμένος σε μια καρέκλα και δεν κούναγες ρούπι και τώρα που έφυγες θε΄λεις να επηρεάσεις την δια΄δοχη κατάσταση για να είναι του χεριού σου;". Έχω τις αγωνίες μου αλλά ουδείς αναντικατάστατος και πιστεύω ότι αυτό που θα έρθει θα είναι πολύ καλύτερο. Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός για το διαφορετικό» ανέφερε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.