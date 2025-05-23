Big Brother: Ασταμάτητα πειράγματα Μπάμπη σε Ζωή: «Με έχεις κάνει ρεζίλι στο Πανελλήνιο»

Είναι γεγονός ότι ο Μπάμπης και η Ζωή αποτελούν ένα από τα πιο δεμένα δίδυμα μέσα στο σπίτι. Η σχέση τους, ωστόσο, δοκιμάζεται από την επιθυμία του πρώτου να πειράζει το μοντέλο.

Πριν λίγες μέρες, της έριξε ένα ποτήρι καφέ. Η αντίδρασή της δεν ήταν καθόλου ψύχραιμη και ακούστηκε σε όλο το σπίτι. «Ρε, πας καλά; Επικοινωνείς καθόλου;» του είπε σε υψηλά ντεσιμπέλ.

Στο τελευταίο επεισόδιο, ο Μπάμπης επανήλθε με νέο ποτήρι. Αυτή τη φορά πέταξε νερό στο πρόσωπο της Ζωής, ενώ εκείνη κοιμόταν.

Οι συνεχόμενες πλάκες και τα πειράγματα κούρασαν την παίκτρια, που δεν άντεξε και ξεκίνησε να διαμαρτύρεται. «Με έχεις κάνει ρεζίλι στο Πανελλήνιο» ανέφερε, ενώ αργότερα παραπονέθηκε για τα πειράγματα που υφίσταται, λέγοντας ότι η ίδια γελοιοποιείται.

