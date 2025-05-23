Λογαριασμός
Big Brother: Ζήλιες, πείσματα και μπλέξαμε ποιος θέλει ποιον τελικά...

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα...   

Αυτό τουλάχιστον έδειξε το σημερινό παιχνίδι του Big Brother με τα emoji και τους πάικτες που φορτώθηκαν εμετούς, φίδια και dislikes... Κι αν γέλασαν στο σαλόνι, μόνο μέσα τους ξέρουν πώς το πήραν τελικά...

Σε άλλα νέα οι "κολλητοί" της Ζωής, Μπάμπης και Φένια δεν πήραν καθόλου καλά το οτι αποφάσισε να πιάσει τον Χρήστο Ντεντόπουλο να ξεκαθαρίσει πως το επίκληση στο συναίσθημα δεν το είπε για το παιδί του. "Στο λεξικό δίπλα από τη λέξη μαέστρος γράφει Βοναπάρτης..." είπε ο Μπάμπης για τον εαυτό του και το X έκανε πάρτι....

