Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει ξανά στην Πελοπόννησο και σήμερα, Δευτέρα 23 Ιουνίου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από το Λεωνίδιο. Την κωμόπολη της Κυνουρίας, που απλώνεται από τη θάλασσα μέχρι τους πρόποδες του Πάρνωνα, είναι γεμάτη αρχοντικά, ενώ στα σοκάκια της ακούμε ακόμη τη χαρακτηριστική τσακώνικη γλώσσα.

Δείτε trailer:

Στην Κυνουρία ακούγεται ακόμα μια γλώσσα μοναδική στον κόσμο, η τσακώνικη. Από το Λεωνίδιο μέχρι τα γύρω χωριά της Τσακωνιάς, τον Τυρό, τον Πραστό, οι Τσάκωνες κρατούν τη φλόγα του πολιτισμού τους ζωντανή.

Μια νέα γυναίκα στον γραφικό Τυρό επαναπατρίστηκε από το εξωτερικό, για να αναβιώσει την τσακωνική υφαντική, η οποία υπήρχε πάντα στη ζωή της από όταν ήταν παιδί. Ο φόβος όμως ότι μπορεί να χαθεί στο μέλλον, την οδήγησε στον αργαλειό.

Ανοιχτή πληγή για το Λεωνίδιο είναι το λιμάνι της Πλάκας. Μια μεγάλη κακοκαιρία το 2012, προκάλεσε σοβαρές φθορές, οι οποίες παραμένουν ακόμη και σήμερα. Παρά τις δεσμεύσεις για έργα αποκατάστασης, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται οικονομικά η τοπική κοινωνία. Πρόβλημα αποτελεί και ο δρόμος που συνδέει το Λεωνίδιο με το χωριό Τσιτάλια, όπου οι κατολισθήσεις είναι συχνό φαινόμενο.

Δυο άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους τα άφησαν όλα πίσω και συναντήθηκαν στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας, για μια νέα ζωή κοντά στη θάλασσα. Η Αντωνία και ο Γιάννης έφυγαν από Καλιφόρνια και Αθήνα και βρήκαν μέσα και δίπλα στο νερό αυτά που αγαπούν – κανό, γιόγκα και ανθρώπους που τους πιστεύουν.

Μια θεατρική ομάδα στο Κορακοβούνι συνδέει πολιτιστικά τον τοπικό πληθυσμό και τα γύρω χωριά. Η γνωστή ηθοποιός Βάνα Ραμπότα εμπνέει και οδηγεί τα θεατρικά δρώμενα εδώ.

