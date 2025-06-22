Σε ένα live γεμάτο από ανατροπές μας υποδέχεται ο Πέτρος Λαγούτης, απόψε, Κυριακή 22 Ιουνίου στις 22.30 στον ΣΚΑΪ.

Ο KAS επιστρέφει στο πλατό, μία εβδομάδα μετά την αποχώρησή του, για να δώσει τη δική του ματιά στα γεγονότα του σπιτιού. Ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Αρτσίτας έρχεται στο πλατό για να σχολιάσει όλα όσα παρακολουθήσαμε αυτή την εβδομάδα.

Ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, Γιώργος Λάγιος, θα αναλύσει συμπεριφορές που προκάλεσαν έντονο σχολιασμό στο σπίτι του BIG BROTHER, αναζητώντας την αιτία, πίσω από το αποτέλεσμα.

Ο Χρήστος Γκικουρίας παίρνει θέση στο ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο για να χαράξει τη δική του «γραμμή ζωής». Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί μετανάστης, ο ρατσισμός, ο βιοπορισμός, η διαδοχική μετανάστευση αλλά και ένα πολύ ρομαντικό κλείσιμο...

Η Θεοφανία Νικολαΐδη, ο Γιώργος Αντωνιάδης, η Ζωή Ασουμανάκη και ο Ανδρέας Μπαρόλας βρίσκονται ένα βήμα πριν από την έξοδο. Ποιους θα στηρίξει το τηλεοπτικό κοινό με την ψήφο του;

Ο BIG BROTHER, για ακόμα μία φορά, ταράζει τα νερά στο σπίτι του με μία απρόσμενη ψηφοφορία, λίγο πριν τη λήξη του live…

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

