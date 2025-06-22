Λογαριασμός
Big Brother: Ξεχωριστοί καλεσμένοι σε ένα live γεμάτο ανατροπές - Απόψε στις 22.30 (Trailer)

Ο BIG BROTHER, για ακόμα μία φορά, ταράζει τα νερά στο σπίτι του με μία απρόσμενη ψηφοφορία, λίγο πριν τη λήξη του live…

Πέτρος Λαγούτης

Σε ένα live γεμάτο από ανατροπές μας υποδέχεται ο Πέτρος Λαγούτης, απόψε, Κυριακή 22 Ιουνίου στις 22.30 στον ΣΚΑΪ.

Ο KAS επιστρέφει στο πλατό, μία εβδομάδα μετά την αποχώρησή του, για να δώσει τη δική του ματιά στα γεγονότα του σπιτιού. Ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Αρτσίτας έρχεται στο πλατό για να σχολιάσει όλα όσα παρακολουθήσαμε αυτή την εβδομάδα. 

Ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, Γιώργος Λάγιος, θα αναλύσει συμπεριφορές που προκάλεσαν έντονο σχολιασμό στο σπίτι του BIG BROTHER, αναζητώντας την αιτία, πίσω από το αποτέλεσμα.

Ο Χρήστος Γκικουρίας παίρνει θέση στο ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο για να χαράξει τη δική του «γραμμή ζωής». Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί μετανάστης, ο ρατσισμός, ο βιοπορισμός, η διαδοχική μετανάστευση αλλά και ένα πολύ ρομαντικό κλείσιμο... 

Η Θεοφανία Νικολαΐδη, ο Γιώργος Αντωνιάδης, η Ζωή Ασουμανάκη και ο Ανδρέας Μπαρόλας βρίσκονται ένα βήμα πριν από την έξοδο. Ποιους θα στηρίξει το τηλεοπτικό κοινό με την ψήφο του; 

Ο BIG BROTHER, για ακόμα μία φορά, ταράζει τα νερά στο σπίτι του με μία απρόσμενη ψηφοφορία, λίγο πριν τη λήξη του live…

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

