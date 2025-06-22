«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Ο νέος είναι ωραίος και... τολμηρός!

Η μεγάλη παρέα του «Η Ελλάδα ψηφίζει» συντονίστηκε στον ΣΚΑΪ και αυτό το Σάββατο 21 Ιουνίου για να παίξει live, να διασκεδάσει και να διεκδικήσει πλούσια δώρα!

Ο «Παλιός είναι αλλιώς» αλλά ο «Νέος είναι ωραίος»: Αυτές ήταν οι δύο ομάδες που υποδέχτηκαν στο πλατό ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνο. Όπερ και επιβεβαιώθηκε ως ρητό καθώς, ενώ στον πρώτο γύρο φάνηκε πως οι «Παλιοί» είναι πιο δυναμικοί, τελικά οι «Νέοι» ήταν εκείνοι που κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να φτάσουν στον τελικό!

Η έναρξη του παιχνιδιού μας έφερε αντιμέτωπους με το δίλημμα: Οι έφηβοι πρέπει να δουλεύουν το καλοκαίρι; Οι «Παλιοί» που έπρεπε να απαντήσουν, έλαβαν και μία απρόσμενη βοήθεια από την… παραλία! Τρεις τηλεθεατές συνδέθηκαν live για να βοηθήσουν με τη δική τους άποψη. Τελικά, το «Ναι για να μαθαίνουν» ήταν η απάντηση που επέλεξε το 59% των τηλεθεατών.

Το επόμενο δίλημμα αποκάλυψε πως το 57% των τηλεθεατών θα έπιανε το τιμόνι μετά από δύο ποτήρια λευκό κρασί, ενώ όσον αφορά στα φετίχ των γυναικών, το 55% έδωσε ως απάντηση τα παπούτσια και το 45% τις τσάντες.

Πότε οι γονείς πρέπει να μιλήσουν στα παιδιά τους για το sex; Το κοινό έδειξε να διχάζεται, αφού το 38% ψήφισε όταν είναι στην εφηβεία, το 36% θα μιλήσει όταν ρωτήσουν και το 26% όταν είναι μικρά τα παιδιά.

Από το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι δεν γινόταν να λείπει το καυτό θέμα των ημερών και η ερώτηση «Τι σκέφτεσαι για τον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ.» Το 41% των τηλεθεατών προβληματίζουν τα πυρηνικά.

Οι «Νέοι είναι ωραίοι» στην ερώτηση του τελικού τόλμησαν να ρισκάρουν και να πάνε μέχρι τέλους. Φτάνοντας στην τελική απάντηση στην ερώτηση «Μετά το σεξ τι;» επέλεξαν ως δημοφιλέστερη το φαγητό, που όμως συγκέντρωσε το 22% καθώς στην πρώτη θέση ήταν το τσιγάρο με 36%.

Το ραντεβού με το μοναδικό live τηλεπαιχνίδι σόου της ελληνικής τηλεόρασης ανανεώνεται για το επόμενο Σάββατο 28 Ιουνίου με ερωτήσεις και διλήμματα που ανοίγουν την συζήτηση... Κατεβάστε την ειδική εφαρμογή από το ielladapsifizei.gr γίνετε μέλη της πιο κεφάτης παρέας, ψηφίστε και διεκδικήστε πλούσια δώρα!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

#ielladapsifizei

