Αυτά τα βιβλία, ταινίες και τραγούδια ξεχώρισε ο Μπαράκ Ομπάμα το 2025

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα μοιράστηκε, όπως κάνει κάθε χρόνο, με τους διαδικτυακούς του φίλους τα αγαπημένα του βιβλία, ταινίες και τραγούδια της χρονιάς.

«Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, συνεχίζω μια παράδοση που ξεκίνησα κατά τη διάρκεια της θητείας μου στον Λευκό Οίκο: να μοιράζομαι τις ετήσιες λίστες με τα αγαπημένα μου βιβλία, ταινίες και μουσική», αναφέρετε σε ανάρτησή του στο Χ.

«Ελπίζω να βρείτε κάτι νέο για να απολαύσετε — και παρακαλώ στείλτε μου τυχόν προτάσεις για να τις τσεκάρω!», πρόσθεσε.

As 2025 comes to a close, I'm continuing a tradition that I started during my time in the White House: sharing my annual lists of favorite books, movies, and music. I hope you find something new to enjoy—and please send any recommendations for me to check out! pic.twitter.com/T9LFt5fnKG — Barack Obama (@BarackObama) December 18, 2025

Τα τρία αγαπημένα του βιβλία ήταν το «Paper Girl» της Beth Macy, το «Flashlight» της Susan Choi και το «We the People» της Jill Lepore.

Επίσης, από τη λίστα του δεν θα μπορούσε να λείπει και το νέο βιβλίο της πρώην πρώτης κυρίας Μισέλ Ομπάμα, «The Look», στο οποίο η ίδια αναδεικνύει το στυλ της καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της και των δύο συνεχόμενων θητειών του συζύγου της στο Λευκό Οίκο.

Μεταξύ των αγαπημένων ταινιών του πρώην προέδρου για το 2025 συγκαταλέγονται οι: «One Battle After Another», «Sinners» και «It Was Just an Accident».

Όσον αφορά τις μουσικές προτιμήσεις του πρώην προέδρου, στη λίστα του περιλαμβάνονται γνωστοί καλλιτέχνες που προωθεί εδώ και χρόνια όπως ο Kendrick Lamar, η SZA και η Chappell Roan, ενώ ξεχώρισε και το Abracadabra της Lady Gaga, το Nokia του Drake και το Ancient Light των I’m with her, μεταξύ άλλων.

Ένας από τους ακόλουθούς του δημιούργησε μια λίστα αναπαραγωγής στο Spotify με όλα τα 30 αγαπημένα τραγούδια του Ομπάμα, για να ακούσουν όσοι επιθυμούν.





