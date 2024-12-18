Ζήνα Κουτσελίνη: «Αυτό που έζησα ήταν μεγαλύτερη κακοποιητική συμπεριφορά από αυτή που έζησα ως παιδί»

Τη δική της πλευρά για τα πολυσυζητημένα λεγόμενά της για τον Απόστολο Λύτρα όταν «έσκασε» η υπόθεση με την κακοποίηση της συζύγου του και αυτά που η ίδια είπε τότε στον αέρα και τις δηλώσεις για τα hamburgers και τα cheeseburgers που την έφεραν στο μάτι του κυκλώνα, μίλησε η Ζήνα Κουτσελίνη καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2 Night Show».

Διαβάστε ακόμα : Χριστίνα Μπόμπα: Το ξαφνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε στη Βολιβία

«Εγώ δεν έχω απαντήσει σε όλα αυτά και αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα το έκανα. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία ψάχνει ανθρώπους να τους «χτυπήσει» για τους δικούς της λόγους. Να χτυπήσει το κατεστημένο και κάποια κακώς κείμενα; Είμαι εδώ να πω τη διαδρομή της δικής μου αλήθειας», είπε αρχικά η παρουσιάστρια και συνέχισε:

«Δεν θα πίστευα ποτέ ότι θα αναγκαζόμουν στην τηλεόραση να διαχειριστώ τον κακοποιητή Λύτρα. Πάντα όταν διαχειρίζομαι τέτοια θέματα, είμαι από την πλευρά του παιδιού, που έχει κακοποιηθεί πολύ στη δική του οικογένεια. Έχω ζήσει κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στο ίδιο μου το σπίτι.

Εγώ μοιράστηκα μία προσωπική στιγμή γιατί ήθελα να μεταδώσω ότι αν και η μητέρα μου κακοποιούνταν και έμενε σε έναν γάμο για να σπουδάσουμε εμείς καλά, εντούτοις δεν κατάφερε τίποτα και αντιθέτως βάρυνε η ψυχή μας.

Ο πατέρας μου έσπασε την πόρτα στο δωμάτιο που κοιμόμουν με τη μητέρα μου, πήρε οινόπνευμα και προσπάθησε να μας βάλει φωτιά. Εκείνη τη στιγμή, για να προστατεύσω τη μητέρα μου, άνοιξα την πόρτα, πήρα ένα σκουπόξυλο και τον χτύπησα. Η μητέρα μου ένιωσε πως τον είχα σκοτώσει και μου είπε: Ζήνα, εγώ το έκανα. Γίνομαι εκείνο το μικρό παιδί που κρυβόταν. Η μητέρα μου πάλευε να κρατήσει αυτή τη ζωή. Προς Θεού, ένας κακοποιητής είναι πάντα κακοποιητής».

«Το λάθος μου είναι ότι δεν μπόρεσα να τα εξηγήσω όλα αυτά για να γίνει κατανοητή η δική μου ψυχή και όλα αυτά που κουβαλώ και έγινα ένας άνθρωπος που συντηρεί μία κακοποιητική συμπεριφορά, όπως έκανε η μάνα μου και το είχα αποδεχτεί. Λάθος μου, δεν το έκανα για να δικαιολογήσω τον Απόστολο. Το έκανα γιατί σαν παιδί δικαιολογούσα τη μάνα μου.

Την επόμενη ημέρα επέλεξα να μιλήσω εγώ και τα έκανα χειρότερα. Αυτό που έζησα, όμως, ήταν μεγαλύτερη κακοποιητική συμπεριφορά από αυτή που έζησα ως παιδί. Υπήρχαν άνθρωποι που έλεγαν να πεθάνω, να πεθάνει η οικογένειά μου, το παιδί μου. Έμαθα ότι έχω πολλούς εχθρούς συναδέλφους, γιατί έλεγαν διάφορα χωρίς να με ρωτήσουν. Δεν κρυβόμουν από κανέναν.

Δεν το συζητάμε ότι οποιαδήποτε κακοποιητική συμπεριφορά πρέπει να τιμωρείται, αλλά άλλο ποια είναι η αλήθεια για τον Απόστολο και άλλο ένας άνθρωπος από τη θέση του παρουσιαστή που διαχειρίζεται τη δεδομένη στιγμή το οτιδήποτε. Ήταν μία λάθος διαχείριση, αλλά από εκεί και πέρα μία αλήθεια της δικής μου ψυχής» κατέληξε η Ζήνα Κουτσελίνη φανερά φορτισμένη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.