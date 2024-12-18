Περισσότερο από τις άλλες, τις «κανονικές» ημέρες, η περίοδος των εορτών είναι συνυφασμένη με την ανάγκη για μια διαφορετική έξοδο, για μια άλλου είδους ψυχαγωγία, με την απόφαση καθένας και καθεμιά να προσφέρει στον εαυτό του και τον εαυτό της λίγο περισσότερο χρόνο γεμάτο ποιότητα. Η προσφυγή στη μουσική, στη σοβαρή μουσική, αποτελεί μια από τις ομορφότερες προτάσεις γι’ αυτό. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε μερικές από τις σημαντικότερες συναυλίες κλασικής μουσικής που θα μπορούσε κανείς να επιλέξει να παρακολουθήσει, κάνοντας ένα δώρο στον εαυτό του/της και στους αγαπημένους του/της.

Χριστούγεννα στο Μέγαρο Μουσικής

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αποτελεί πρωταρχικό προορισμό για κάθε μουσικόφιλο όλο τον χρόνο, πόσο μάλλον κατά την εορταστική περίοδο. Έτσι και φέτος, προσφέρει στους φίλους της μουσικής ένα πρόγραμμα που καλύπτει όλες τις περιόδους της λόγιας μουσικής, από την εποχή του μπαρόκ μέχρι τις μέρες μας.

Οι εορταστικές συναυλίες ξεκινούν στις 23 Δεκεμβρίου, με το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο ρεσιτάλ που θα δώσει η οργανίστα Ουρανία Γκάσιου, παρουσιάζοντας στο κοινό ένα ευφάνταστο πρόγραμμα με προκλασικά, κλασικά και σύγχρονα κομμάτια, γνωστές γιορτινές μελωδίες, αλλά και κινηματογραφική μουσική. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της βραδιάς κατέχει η «Σουίτα Interstellar» του γερμανού συνθέτη Hans Zimmer, αποσπάσματα της οποίας θα παρουσιαστούν σε μεταγραφή για εκκλησιαστικό όργανο από την Αnna Lapwood.

Η Καμεράτα στις Βερσαλλίες… και στη Βιέννη

Με δύο διαφορετικές συναυλίες αποχαιρετά τη χρονιά και υποδέχεται το 2025 η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και ο μαέστρος της Γιώργος Πέτρου. Στις 27 Δεκεμβρίου, στην τελευταία συναυλία της χρονιάς, με τίτλο «Χριστούγεννα στις Βερσαλλίες του Βασιλιά-Ήλιου», ερμηνεύουν σε όργανα εποχής δύο από τα πλέον αντιπροσωπευτικά θρησκευτικά έργα του γαλλικού μπαρόκ, τα «Τe Deum» του Jean-Baptiste Lully και του Marc-Antoine Charpentier. Τα σολιστικά μέρη ερμηνεύουν η υψίφωνος Μυρσίνη Μαργαρίτη, η μεσόφωνος Francesca Lombardi Mazzulli, οι τενόροι Juan Sancho και Γιάννης Φίλιας, και ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, ενώ συμμετέχει και η Χορωδία της ΕΡΤ.

Το μουσικό σύνολο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και ο διακεκριμένος αρχιμουσικός του θα υποδεχτούν το 2025 στις 4 Ιανουαρίου για μια «Πρωτοχρονιά με άρωμα Βιέννης». Στο πνεύμα της παράδοσης της πρωτοχρονιάτικης συναυλίας της Φιλαρμονικής της Βιέννης, η γιορταστική βραδιά θα περιλαμβάνει μελωδικά βαλς, εκρηκτικές πόλκες και αστραφτερές μαζούρκες του Γιόχαν Στράους υιού και του Γιόζεφ Στράους.

Μουσική στο Φουαγιέ των Μουσών

Εκτός από τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στις αίθουσές του, το Μέγαρο θα φιλοξενήσει στο «Φουαγιέ των Μουσών» συναυλίες με γιορτινές μελωδίες, τις οποίες θα παρουσιάσουν συγκροτήματα από ωδεία και μουσικά σχολεία της Αττικής. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Ειδικότερα, σε αυτές θα εμφανιστούν: Το Σάββατο 21.12 (18.15) το σύνολο «Δρόμοι της θάλασσας» του Μουσικού Σχολείου Πειραιά. Την Κυριακή 22.12 (16.15) το σύνολο «Jazz Sharp 9» του Μουσικού Σχολείου Αλίμου. Την Παρασκευή 27.12 (18.15) η Χορωδία της Νεανικής Εστίας Ενορίας Αγίας Παρασκευής και το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29.12 (18.15) συγκροτήματα τζαζ του Ωδείου Αθηνών.

Μπαλέτο και… Καραγκιόζης

Εκτός από τις αμιγώς συναυλιακές παραστάσεις, το Μέγαρο Μουσικής φιλοξενεί για μία ακόμη φορά το Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας της Οδησσού, που θα παρουσιάσει μια καινούργια διεθνή παραγωγή κλασικού χορού, τη «Βασίλισσα του χιονιού» (20-30 Δεκεμβρίου), εμπνευσμένη από το ομώνυμο παραμύθι του Άντερσεν, καθώς και τον «Δον Κιχώτη» (16-19 Δεκεμβρίου) του Λούντβιχ Μίνκους, στη χορογραφία του Μαριούς Πετιπά, διασκευασμένη από τους Χάρρυ Σεβογιάν και Γιανίνα Ξελύοβα. Ακόμη, ο καραγκιοζοπαίκτης Ηλίας Καρελλάς παρουσιάζει τη νέα παραγωγή «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στην Αίγυπτο» (20-30.12.2024 και 4-5.1.2025), με ζωντανή μουσική επί σκηνής, με τους Τζερόμ Καλούτα και Βαρβάρα Μπιζά, μαζί με το μουσικό σχήμα ΚωΓιαMan και στην άρπα την Κωνσταντίνα Χρίστου.

Χριστούγεννα με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Η εορταστική περίοδος για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ξεκινά την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, με μια συναυλία μουσικής δωματίου στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, όπου το μπαρόκ συνδιαλέγεται με τη μουσική του 20ού αιώνα, μέσα από τις «Τέσσερις εποχές» του Αντόνιο Βιβάλντι και τις «Τέσσερις εποχές του Μπουένος Άιρες» του Άστορ Πιατσόλα.

Στις 20 και 21 Δεκεμβρίου, με τρεις συνολικά συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η ΚΟΑ, σε συνεργασία με την Χορωδία της ΕΡΤ και του Δήμου Αθηναίων, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα, θα συνοδεύσει την προβολή της ταινίας «Polar Express» (2004), σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ζεμέκις, ερμηνεύοντας ζωντανά τη μουσική και τα τραγούδια των Άλαν Σιλβέστρι και Γκλεν Μπάλαρντ.

Πρωτοχρονιάτικο γκαλά – αφιέρωμα στον Πουτσίνι

Ακόμη, τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Σύνολο Χάλκινων Πνευστών και Κρουστών της ΚΟΑ, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα όπου κυριαρχεί η τζαζ διάθεση, ερμηνεύοντας μουσικά κομμάτια των Γκλεν Μίλερ, Ντιουκ Έλινγκτον, Καμπ Κάλογουεϊ, Ντίζι Γκιλέσπι κ.ά. με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η χρονιά για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα κλείσει στις 30 Δεκεμβρίου, με το καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο γκαλά, που αυτή τη φορά δεν θα μπορούσε παρά να είναι αφιερωμένο στον Τζάκομο Πουτσίνι, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τον θάνατό του.

Στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής συμπράττουν με την ΚΟΑ τρεις εξαιρετικοί ερμηνευτές: η σοπράνο Βαλέρια Σέπε, ο τενόρος Άντζελο Βίλαρι και ο μαέστρος Βαλέριο Γκάλλι. Στο επίκεντρο του προγράμματος θα βρεθούν οι τρεις μεγάλες ερωτικές σκηνές για σοπράνο και τενόρο από την άτυπη οπερατική τριλογία «Μποέμ», «Τόσκα» και «Μαντάμα Μπαττερφλάυ», ενώ θα συμπληρωθεί με έργα όπως το Συμφωνικό πρελούδιο, το Συμφωνικό καπρίτσιο (1883) και ορχηστρικά αποσπάσματα από τις πρώτες όπερες «Λε Βίλλι» και «Έντγκαρ».

Όπερα, μπαλέτο και «Ματαρόα στον ορίζοντα» από την Εθνική Λυρική Σκηνή

Με την αναβίωση δύο επιτυχημένων παραστάσεων, του μπαλέτου «Δον Κιχώτης» και της όπερας «Μποέμ», καθώς και με μια ολοκαίνουργια παραγωγή από την Εναλλακτική Σκηνή της, με τίτλο «Ματαρόα στον ορίζοντα», υποδέχεται την εορταστική περίοδο η Εθνική Λυρική Σκηνή.

H Εναλλακτική Σκηνή, σε συμπαραγωγή με το Εθνικό Θέατρο, παρουσιάζει για 21 παραστάσεις, από 14 Δεκεμβρίου 2024 έως 12 Ιανουαρίου 2025, τη νέα παράσταση μουσικού θεάτρου «Ματαρόα στον ορίζοντα», σε σύλληψη και σκηνοθεσία Θοδωρή Αμπαζή και μουσική του ίδιου και του Νίκου Κυπουργού. Πηγή έμπνευσης στάθηκε η αληθινή ιστορία του πλοίου «Ματαρόα», που κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου μετέφερε τον ανθό των νέων ελλήνων διανοουμένων στη Γαλλία. Η μουσικοθεατρική μυθοπλασία εμπνέεται από τα ιστορικά γεγονότα και εξετάζει τη σχέση τους με το σήμερα.

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στην πρώτη του εμφάνιση για τη σεζόν 2024/25, παρουσιάζει την αναβίωση του «Δον Κιχώτη» του Λούντβιχ Μίνκους, σε μια παραγωγή σε χορογραφία Τιάγκο Μπορντίν (βασισμένη στην αρχική εκδοχή του Μαριούς Πετιπά), σε μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη, στις 20, 22, 24, 26 και 28 Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ.

Ακόμη, η δημοφιλέστατη «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι, στη σκηνοθεσία του Γκρέιαμ Βικ, που δημιούργησε μια παράσταση ορόσημο για το ελληνικό λυρικό θέατρο, με τη διεύθυνση της ορχήστρας να μοιράζονται ο Ζακ Λακόμπ και ο Κωνσταντίνος Τερζάκης, παρουσιάζεται στις 21, 27, 29, 31 Δεκεμβρίου και 2, 5 Ιανουαρίου 2025, με τα εισιτήρια να έχουν ήδη εξαντληθεί – γι’ αυτό και προγραμματίζονται τέσσερις επιπλέον παραστάσεις, στις 14, 16, 19 και 23 Μαρτίου 2025.

Η «Νυχτερίδα» του Στράους στο Θέατρο Ολύμπια

Με τη χαρακτηριστικά γιορτινή «Νυχτερίδα», την οπερέτα του Γιόχαν Στράους του νεότερου, ξεκινά η χριστουγεννιάτικη σεζόν στο Ολύμπια, το Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», για 10 παραστάσεις, από τις 19 Δεκεμβρίου έως τις 4 Ιανουαρίου (19-23, 25-27.12, 3-4.1). Η οπερέτα, γραμμένη στα τέλη του 19ου αιώνα, παρουσιάζεται μέσα από τη σύγχρονη και ταυτόχρονα ανατρεπτική σκηνοθετική ματιά του Γιάννη Σκουρλέτη, ενώ τη μουσική του Στράους αποδίδει ο διακεκριμένος μαέστρος Μίλτος Λογιάδης, διευθύνοντας τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, αναδεικνύοντας τόσο τα κωμικά όσο και τα λυρικά στοιχεία του έργου.

Ακόμη, την ίδια περίοδο, στις 23 Δεκεμβρίου (12.00) το Ίδρυμα Μουσικής της Αρχιεπισκοπής Αθηνών παρουσιάζει κάλαντα και τραγούδια των Χριστουγέννων, υπό τη μουσική διεύθυνση των Κωνσταντίνου Αγγελίδη και π. Ζαφείριου Κουτελιέρη, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Στις 29-30 Δεκεμβρίου (18.00 και 11.30, αντίστοιχα), το Παιδικό, Εφηβικό και Νεανικό Τμήμα της Χορωδίας Rosarte παρουσιάζουν τη συναυλία «Rosarte of Musicals», σε κείμενα – σκηνοθετική επιμέλεια Μαριάννας Παπαδοπούλου και καλλιτεχνική επιμέλεια – διεύθυνση Ρόζης Μαστροσάββα. Τέλος, στις 30 Δεκεμβρίου, η Big Band του Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τους Veronica Mortensen και Niels Hp σε μια συναυλία υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Σάμι Αμίρη.

Γιορτινά θεάματα στο Ωδείο Αθηνών

Με μια ακόμη Συμφωνική Βραδιά από τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, σε εορταστικούς αυτή τη φορά τόνους, που οδήγησε τους ακροατές της σε «Ρομαντικά μονοπάτια» έγινε η αρχή στο Ωδείο Αθηνών, που κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου θα φιλοξενήσει ακόμη ρεσιτάλ πιάνου του Μάνου Κιτσικόπουλου (18.12), χριστουγεννιάτικη συναυλία σύγχρονης φωνητικής, σε μουσική επιμέλεια Λαρίσας Ιασωνίδου (19.12), χριστουγεννιάτικη συναυλία μουσικών συνόλων με την Παιδική Χορωδία και τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Ωδείου Αθηνών (20.12), συναυλία στη μνήμη του Βασίλη Μπουκουβάλα από το Trio Eclipsis (21.12), ενώ οι σπουδαστές και σπουδάστριες της Δραματικής Σχολής παρουσιάζουν στις 20 και 21.12 το μουσικό καμπαρέ «Τελευταία στιγμή». Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις από 19-21.12 είναι ελεύθερη για το κοινό.

Σε εκκλησίες της Αθήνας με το De Profundis Ensemble

Τρεις συναυλίες σε δημόσιους χώρους της Αθήνας και της Αττικής δίνει το σύνολο παλαιάς μουσικής De Profundis Ensemble (Ηλίας Γυφτονικολός, Ζωή Προκοπίου, Κωνσταντίνα Μπάλλα, Χρυσή Τζάβλα, Ελένη Φουρλάνου, Μυρτώ Ξηρουχάκη, Γιώργος Ντάνης), στις 20 Δεκεμβρίου (19.30) εντός του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ψυρρή, με μερικά από τα χριστουγεννιάτικα έργα των μεγαλύτερων συνθετών της χριστιανοσύνης· στις 21 Δεκεμβρίου, τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα (19.00), με μουσική από τον «Χειμώνα» του Βιβάλντι μέχρι τον «Καρυοθραύστη» του Τσαϊκόφσκι και χριστουγεννιάτικες μελωδίες απ’ όλο τον κόσμο· τέλος, στις 22 Δεκεμβρίου (19.00), στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στη Νέα Πεντέλη θα ερμηνεύσουν ένα πρόγραμμα από το «Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο» του Αρκάντζελο Κορέλι μέχρι την «Άγια νύχτα». Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.