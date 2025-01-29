Η σημερινή εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» μας ταξίδεψε ζωντανά στη Φλώρινα, χαρίζοντάς μας μια απολαυστική στιγμή αυθορμητισμού και χιούμορ. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων που έκαναν οι παρουσιαστές σε φοιτητές και νέους, μια φοιτήτρια με αφοπλιστική ειλικρίνεια σχολίασε: «Δυστυχώς, κατάγομαι και εγώ από εδώ. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη, αλλά οι άνθρωποι είναι ό,τι χειρότερο. Δεν συμπαθώ κανέναν, μόνο τη Μαρία συμπαθώ. Κανέναν άλλον! Μόνο τους γονείς μου. Σαν την Αθήνα δεν έχει!».

Η αυθόρμητη τοποθέτηση της ξεσήκωσε αυθόρμητα γέλια στους παρουσιαστές Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή.

Δείτε το στιγμιότυπο στο 05:00 λεπτό:

Πηγή: skai.gr

