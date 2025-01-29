: Συνεχόμενοι θάνατοι ζώων φιλοξενούμενων στο Καταφύγιο Αδεσπότων

Αισθήματα αποτροπιασμού προκαλεί η επιδεικτική αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για τις συνθήκες διαβίωσης και περίθαλψης των ζώων στο Καταφύγιο Αδέσποτων του Δήμου Αθηναίων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη "Αθήνα Ψηλά", του Κώστα Μπακογιάννη.

Σύμφωνα με καταγγελίες εθελοντών, τέσσερις θάνατοι ζώων που φιλοξενούνται στο Καταφύγιο του Σωκράτη, έλαβαν χώρα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

"Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Είχαμε επισημάνει την ανικανότητα και την αναισθησία της Δημοτικής Αρχής, εδώ και πολύ καιρό. Τελευταία φορά δε, ήταν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Την ίδια στιγμή, οι εθελοντές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Εδώ που φτάσαμε, δε ζητάμε πλέον από τη Δημοτική Αρχή να μας πει για το αν θα κλείσει τελικά ή όχι το καταφύγιο, όπως πολλές φορές έχει αφήσει να εννοηθεί. Δε ζητάμε καν να μας πει αν θα το συντηρήσει ή αν θα το μεταφέρει. Όταν βλέπουμε έναν άρρωστο να πεθαίνει μπροστά μας, δεν ζητάμε να μάθουμε τι έχει σχεδιάσει να κάνει την επόμενη μέρα" αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, τίθεται μια σειρά ερωτημάτων:

1. Γιατί μεταφέρεται μεγάλος αριθμός ζώων στο προβληματικό ΔΙΚΕΠΑΖ- παρά το κακό προηγούμενο με ανεξήγητους θανάτους- ακόμη και για τις πιο βασικές ανάγκες πρόληψης ή περίθαλψης, όπως ένας εμβολιασμός ή η τοποθέτηση microchip που θα μπορούσαν να γίνουν από τον Δήμο Αθηναίων; Για να αποποιείται ο Δήμος την ευθύνη θανάτου των ζώων;

2. Γιατί τα ζώα δεν περιθάλπονται στο Δημοτικό Κτηνιατρείο που μετά από ενάμιση χρόνο θα έπρεπε να είναι απόλυτα λειτουργικό;

3. Τί ακριβώς κάνουν οι δύο κτηνίατροι του Δήμου Αθηναίων;

4. Γιατί έκλεισε η ιστοσελίδα υιοθεσιών που συνέδεε άμεσα και αποτελεσματικά τα ζωάκια με τους ενδιαφερόμενους.

5. Γιατί εμποδίζονται ανεξήγητα οι υιοθεσίες από τη διοίκηση της Αστικής Πανίδας;

6. Γιατί άλλαξε η τροφή και από ποιοτική Barf (ωμή ή μαγειρευτή), τα σκυλάκια εν μία νυκτί, σιτίζονται με ξηρά τροφή;

7. Γιατί η ούτως η άλλως τροφή χαμηλής ποιότητας που τρώνε τα ζώα είναι γεμάτη αυγά προνυμφών;

8. Πως σχετίζονται οι διάρροιες, οι εμετοί και άλλα προβλήματα υγείας των σκύλων με την απότομη αλλαγή τροφής και κυρίως με την χαλασμένη ξηρά τροφή που τους παρέχεται;

"Οι κακές συνθήκες διαβίωσης, οι ανεξήγητοι θάνατοι, οι χαλασμένες τροφές προκαλούν το κοινό αίσθημα και παραπέμπουν σε άλλες εποχές.

Αν από επιλογή η Δημοτική Αρχή δεν ακούει εμάς, γιατί δεν ακούει τους εθελοντές; Οφείλει να πάρει άμεσα μέτρα. Ακόμη και αν δεν το νιώθει, ας το κάνει επειδή πρέπει. Αλλά ας το κάνει!" καταλήγει η ανακοίνωση.

