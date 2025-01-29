Η Φλώρινα σε χρώματα κι αρώματα της πιπεριάς, που έγινε σύμβολο της περιοχής

Ένα από τα πολλά για τα οποία είναι ξακουστή η Φλώρινα, είναι οι πιπεριές της.

Το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ επισκέφθηκε μία μονάδα παραγωγής, όπου τα πάντα είναι βιολογικά, με την αγάπη και το μεράκι να δεσπόζουν, διαφημίζοντας επάξια, το διατροφικό "ατού" της περιοχής.

Ο Πέτρος Ναουμίδης, ιδιοκτήτης της μονάδας, χαρακτηρίζει την επιχείρηση του που εδράζει στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, «βασίλειο της πιπεριάς».

Ο Άγιος Παντελεήμονας, εξηγεί, είναι το πρώτο χωριό του νομού ανατολικά και έχει τεράστια παράδοση και γαστρονομικό πολιτισμό με θέμα την πιπεριά.

«Με πιπεριές μεγάλωσε», σχολιάζει μεταξύ άλλων και προσθέτει πως για τους ντόπιους η πιπεριά είναι η «βασίλισσα των λαχανικών» και έχει την τιμητική της.

«Ο λόγος που ασχοληθήκαμε με την πιπεριά... Είναι ένα τοπικό προϊόν» τονίζει.

«Brand name... Φλώρινα. Φλώρινα είμαστε. Είναι πολύ σημαντικό» σημειώνει αναφέροντας πως εξάλλου το λαχανικό αυτό ευδοκιμεί τέλεια στην περιοχή λόγω του ιδιαίτερου μικροκλίματος που αυτή έχει.

Αναφέρει δε πως ακριβώς λόγω αυτού του μικροκλίματος οι πιπεριές δεν έχουν ασθένειες, γεγονός που από μόνο του είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Πηγή: skai.gr

