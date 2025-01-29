Οι αγρότες βγήκαν με τρακτέρ στο κέντρο της Καρδίτσας

Η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου στην Ε65 υλοποιώντας τις αποφάσεις των συνελεύσεων του μπλόκου και σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλίας, οργάνωσε σήμερα το απόγευμα πορεία με τρακτέρ και άλλα μηχανήματα προς την κεντρική πλατεία της Καρδίτσας.

Τους αγρότες υποδέχθηκαν κάτοικοι και φορείς της πόλης, στους οποίους απευθύνθηκαν εκπρόσωποι του μπλόκου, τονίζοντας πως ο αγώνας είναι κοινός γιατί έχουμε κοινά προβλήματα, κοινά αιτήματα, κοινούς αντιπάλους.

Όλοι βλέπουμε το εισόδημά μας να μειώνεται δυσκολεύοντας περισσότερο τη ζωή μας στα χωριά και στις πόλεις, πρόσθεσαν, ενώ βγήκαν στους δρόμους αντιδρώντας αγωνιστικά στην πολιτική της κυβέρνησης και την ΚΑΠ της ΕΕ που πάει να τους ξεκληρίσει.

Επίσης, η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου Τρικάλων, μετά και την πραγματοποίηση της πανθεσσαλικής σύσκεψης των μπλόκων, αποφάσισε πορεία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στο κέντρο των Τρικάλων αύριο Πέμπτη το πρωί.

Ως σημείο εκκίνησης έχουν ορίσει τον χώρο του μπλόκου, στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, ώρα 10:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.