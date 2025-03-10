Η νέα εβδομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ξεκινά από τη Δράμα, την πόλη της Μακεδονίας, που είναι χτισμένη σε κατάφυτη περιοχή με πολλά νερά. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής, σήμερα, Δευτέρα 10 Μαρτίου στις 14.45 βγαίνουν ζωντανά από τις γραφικές γειτονιές της και συνομιλούν με τους φιλόξενους κατοίκους της.

Δείτε το trailer:

Τραγικές ιστορίες από κακοποιημένες γυναίκες. Στη Δράμα βρήκαμε θύματα και ανθρώπους που τις στηρίζουν. Όπως μαθαίνουμε, σύντομα θα υλοποιηθεί ένα συμβουλευτικό κέντρο για κακοποιημένες γυναίκες.

Απαιτητικό και ιδιαίτερο άθλημα το δίαθλο, που το γνωρίσαμε πρώτα στην ασφάλτινη πίστα όπου προπονούνται δεκάδες παιδιά της Δράμας όταν δεν έχει χιόνι, και μετά στον φυσικό του χώρο. Το όρος Φαλακρό είναι το μόνο όπου μπορεί να στηθεί πίστα διάθλου. Πολλές οι δραστηριότητες του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου που σχεδόν εκατό χρόνια τώρα γνωρίζει σε νέους ανθρώπους το βουνό και τα χειμερινά ολυμπιακά αθλήματα.

Επάγγελμα: μανιταροκυνηγός. Στον συναρπαστικό του κόσμο, στο μαγικό δάσος της Ελατιάς εκεί στη Ροδόπη, μας οδηγεί ένας ειδήμων του είδους. Ξεκινά από το χωριό του στο Σιδηρόνερο Δράμας και παρέα με την εκπαιδευμένη σκύλα του, τη Λάρα, αναζητά βρώσιμα μανιτάρια και τρούφες.

Μονοκαλλιέργεια είναι η ξακουστή πατάτα Νευροκοπίου, που σημαίνει προβλήματα για τους αγρότες της περιοχής. Λειψυδρία και ακριβά καύσιμα είναι μόνο δύο από αυτά.

