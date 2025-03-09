Ο Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ σε 4 ταινίες, δήλωσε ότι θεωρεί δεδομένο πως ο επόμενος πράκτορας 007 πρέπει να είναι Βρετανός.

Όπως αναφέρει το BBC, σε συνέντευξή του στη Sunday Telegraph, ο Ιρλανδός ηθοποιός χαρακτήρισε «σωστή απόφαση» την παραχώρηση του δημιουργικού ελέγχου της σειράς στην Amazon, καθώς πλέον οι ταινίες του Μποντ βρίσκονται υπό την εποπτεία του Amazon MGM Studios. «Χρειάζεται μεγάλο θάρρος για να αφήσουν τον έλεγχο», είπε ο Μπρόσναν για τους παραγωγούς Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Γ. Γουίλσον, εκφράζοντας την ελπίδα του ότι η Amazon θα χειριστεί το franchise με αξιοπρέπεια, φαντασία και σεβασμό.

Ποιος θα είναι ο επόμενος 007

Η αντικατάσταση του Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος αποχώρησε από τον ρόλο μετά το No Time to Die (2021), αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα στον κινηματογράφο. Ανάμεσα στα ονόματα που θεωρούνται φαβορί από τα γραφεία στοιχημάτων είναι οι Τζέιμς Νόρτον, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον και Θίο Τζέιμς, όλοι τους Άγγλοι.

Παρότι στο παρελθόν ο Μποντ έχει υποδυθεί από μη Βρετανούς ηθοποιούς, όπως ο Αυστραλός Τζορτζ Λάζενμπι, καθώς και ο ίδιος ο Μπρόσναν, ο εμβληματικός πράκτορας δεν έχει ενσαρκωθεί ποτέ από Αμερικανό. Ωστόσο, ένα από τα ονόματα που συζητούνται έντονα είναι αυτό του Καλιφορνέζου Όστιν Μπάτλερ.

Επίσης, υποψήφιοι από εκτός Βρετανίας είναι οι Ιρλανδοί Πολ Μεσκάλ, Κίλιαν Μέρφι και Έινταν Τέρνερ, καθώς και ο Αυστραλός Τζέικομπ Ελόρντι. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο παρελθόν ο Αμερικανός «θρύλος» Κλιντ Ίστγουντ είχε δεχτεί πρόταση να αναλάβει τον ρόλο μετά την αποχώρηση του Σον Κόνερι το 1967, αλλά την απέρριψε, λέγοντας ότι «δεν του φαινόταν σωστό να το κάνει».

Σύμφωνα με τα μυθιστορήματα του Ίαν Φλέμινγκ, ο Τζέιμς Μποντ έχει Σκωτσέζο πατέρα και Ελβετίδα μητέρα, γεγονός που εξηγεί γιατί η ταυτότητά του συνδέεται τόσο στενά με τη Βρετανία.

Πότε θα ανακοινωθεί ο νέος Τζέιμς Μποντ

Προς το παρόν, δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την ανακοίνωση του νέου ηθοποιού που θα αναλάβει τον ρόλο, ενώ δεν υπάρχει ούτε σαφές χρονοδιάγραμμα για την παραγωγή της επόμενης ταινίας.

Το No Time to Die ήταν η τελευταία εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεγκ ως 007, και δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την παραγωγή ενός blockbuster, το διάστημα μεταξύ αυτού και της επόμενης ταινίας ενδέχεται να ξεπεράσει το ρεκόρ των έξι ετών ως το μεγαλύτερο «κενό» στην ιστορία του franchise.

Ο Πιρς Μπρόσναν, που υποδύθηκε τον Μποντ στις ταινίες GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999) και Die Another Day (2002), εξέφρασε υπερηφάνεια που υπήρξε μέρος της κληρονομιάς του 007. «Η ιστορία συνεχίζεται και είμαι περήφανος που ήμουν κομμάτι της», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

