Πάνος Μουζουράκης: Οι προηγούμενες σχέσεις μου δεν είχαν αναφερθεί ποτέ στο θέμα οικογένειας

Ο Πάνος Μουζουράκης ήταν καλεσμένος του Θέμη Γεωργαντά στο After Dark και μεταξύ άλλων μίλησε και για τον ρόλο του πατέρα καθώς έχει ήδη αποκτήσει μία κόρη με τη σύζυγό του, Μαριλού Κόζαρη και περιμένουν το δεύτερο παιδί τους.

«Είμαι πολύ χαρούμενος με το θέμα» είπε σχολιάζοντας τη δεύτερη εγκυμοσύνη.

«Χαζός ήμουν έτσι κι αλλιώς, απλά τώρα πήρα και τον τίτλο του πατέρα» είπε με χιούμορ όταν ρωτήθηκε αν είναι χαζομπαμπάς. Μάλιστα αποκάλυψε ότι δεν μπορεί να χαλάσει χατίρι στην κόρη του.

«Από ό,τι κατάλαβα, όταν έχεις κόρη δεν έχεις άλλη επιλογή. Πέφτει καψούρα και δεν μπορείς εύκολα να χαλάσεις χατίρι» είπε.

«Μέχρι στιγμής έκανα ακριβώς αυτό που θέλανε οι γυναίκες. Οι προηγούμενες σχέσεις μου δεν είχαν αναφερθεί ποτέ στο θέμα οικογένειας οπότε είχα πειστεί κι εγώ ότι δεν θέλω οικογένεια. Αγαπάω πραγματικά τα παιδιά και πάντα είχα έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο μαζί τους αλλά τα παιδιά των άλλων. Μου φαινόταν τρομερά μεγάλη ευθύνη. Ακόμα και τον παπαγάλο μου και το σκυλάκι μου δεν αισθανόμουν ότι ήμουν αρκετά υπεύθυνος να φροντίσω ένα άλλο ζωντανό πλάσμα».

