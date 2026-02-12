Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 14.40, μαζί με τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, δίνουν ραντεβού στη Λιβαδειά και γιορτάζουν την Τσικνοπέμπτη όπως της αξίζει!

Δείτε trailer:

Το σουβλάκι αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη και η ιστορία του εκτείνεται σε βάθος δεκαετιών. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα, που η Λιβαδειά έχει καθιερωθεί ως κορυφαίος προορισμός για το αγαπημένο έδεσμα των Ελλήνων.

Ο Λεβαδειακός, ένα ποδοσφαιρικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1961, είναι το καμάρι της Βοιωτίας. Έχει καθιερωθεί στην πρώτη εθνική, έχει ένα πρότζεκτ δομημένο και «υπηρετείται» πιστά από τον προπονητή και τους παίκτες. Η διοίκηση, δημιουργός του πλάνου, στηρίζει με απαράμιλλο τρόπο το ρόστερ, το οποίο έχει βάλει πλώρη για μεγάλα πράγματα.

Στη Λιβαδειά, συναντήσαμε μια από τις πιο αγαπημένες φωνές του δημοτικού τραγουδιού, τη Γωγώ Τσαμπά. Σε μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, μίλησε για τον τόπο του γεννήθηκε, τον Ορχομενό Βοιωτίας και τη διαδρομή της στο χώρο της μουσικής. Ακόμα, αναφέρεται στην αγάπη της προς την ελληνική παράδοση, τη σημασία που έχουν τα δημοτικά τραγούδια στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το παραδοσιακό τραγούδι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.