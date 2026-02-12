Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει (ξανά) σχετικά με το κατά πόσο οι υπερπαραγωγές του Χόλυγουντ με θέμα την ελληνική μυθολογία είναι και ιστορικά ακριβείς, με αφορμή την πρόσφατη επίθεση του Ιλον Μασκ στον διάσημο σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν για την επιλογή του καστ στην πολυαναμενόμενη ταινία του «Οδύσσεια», με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ομώνυμο ρόλο.

Ο Μασκ άσκησε δριμεία κριτική στον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, υποστηρίζοντας ότι έχει χάσει την «ακεραιότητά» του, αφού στα social media γράφτηκε ότι την Ωραία Ελένη θα υποδυθεί η βραβευμένη με Όσκαρ Λουπίτα Νιόνγκο, Κενυάτισσα στην καταγωγή.

Πολλοί χρήστες συμφώνησαν με τον Μασκ αλλά ακόμα περισσότεροι διαφώνησαν, υποστηρίζοντας ότι – καθώς το έπος του Ομήρου είναι μύθος και όχι πραγματικότητα – η Ελένη της Τροίας θα μπορούσε να είναι όμορφη «σε οποιοδήποτε χρώμα».

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την παραγωγή για τον ρόλο που θα υποδυθεί η Λουπίτα Νιόνγκο, λέγεται ωστόσο ότι θα ερμηνεύσει πιθανότατα την Κλυταιμνήστρα, σύζυγο του Αγαμέμνονα, βασιλιά των Μυκηνών και εμβληματική φιγούρα της ελληνικής μυθολογίας, ή την Κασσάνδρα, κόρη του βασιλιά της Τροίας Πριάμου και της Εκάβης.

Η απάντηση του Λιαντίνη στον Ιλον Μασκ

Με αφορμή την διαμάχη που έχει ξεσπάσει για το ζήτημα, τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral μία παλιά διάλεξη του καθηγητή Δημήτρη Λιαντίνη στους μετεκπαιδευόμενους δασκάλους του Μαράσλειου Διδασκαλείου, όπου έδινε την δική του εκδοχή για το πώς ήταν τελικά η Ωραία Ελένη.

«Πώς ήταν αυτή η Ελένη;» λέει ο αναπληρωτής Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεχίζει:

«Ηταν ψηλή; Ήταν λιγνή; Ήταν καμαροφρύδα; Είχε ψηλό λαιμό; Είχε ωραίες κνήμες; Ηταν πλούσιο το στήθος της; Τα μάτια της, πώς ήταν; Γαλανά; Μαύρα; Κανένα από αυτά τα στοιχεία. Δεν μας δίνει κανένα φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Τι σημαίνει αυτό; Εδώ είναι η εφεύρεση του Ομήρου: Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα "μου αρέσουν οι μικροβύζες". Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά σαν την Μέριλιν Μονρόε, θα έλεγα "εμένα μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ που είναι καστανή". Αν έλεγε τούτο, εκείνο θα περιόριζε την ομορφιά και της αφαιρούσε το στοιχείο του απείρου. Ενώ τώρα, έτσι όπως την έδωσε, η Ελένη είναι το σύμβολο που έχουμε, η ιδέα που έχουμε, η αισθητική καλλιέργεια, σε τελική ανάλυση, που έχει ο καθένας μας για την ομορφιά.

Στην διάλεξή του, ο καθηγητής Λιαντίνης αναφέρει ακόμα: «Για να το πούμε πολύ απλά, θα σας θυμίσω ένα στίχο, έναν ωραίο στίχο του Ναζίμ Χικμέτ που λέει σ’ένα τραγούδι του, «οι πιο ωραίοι έρωτες, είναι εκείνοι που δε ζήσαμε». Αυτό το πράγμα κάνει ο Όμηρος εδώ. Είναι εκείνο που, δεν μιλάμε για κορυφές πιά, είναι μία ακραία μορφή ομορφιάς. Μιλάμε γιά ύψος. Και στο ύψος δε βρίσκουμε άκρη. Ανοιγόμαστε σε μιά άπειρη διάσταση. Είναι δηλαδή μια εφεύρεση, ένα τρικ, αν θέλετε, που επινόησε ο Όμηρος, αν και είναι συνηθισμένο και γιά άλλες μορφές αυτό, αλλά χαρακτηριστικά με την Ελένη,που προεξοφλεί ότι και στο μέλλον δε θα γεννηθεί γυναίκα καλύτερη από την Ελένη. Ωραιότερη, η Belle Ellene».

Δείτε ολόκληρη τη διάλεξη του καθηγητή Λιαντίνη και το παραπάνω απόσπασμα από το 7.38 του βίντεο:

Πηγή: skai.gr

