Το απόγευμα της Πέμπτης, η Νατάσα Μποφίλιου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την παράσταση «Πες το ψέματα».

«Με σεβασμό στις γυναίκες κωμικούς και όποιο@ νιώθει αποκλεισμέν@ απανταχού της γης, δε θα μπορούσα παρά να έχω αποσύρει τη συμμετοχή μου από την παράσταση «Πες το ψέματα». Όλοι μπορούμε να υποπέσουμε σε σφάλματα και αστοχίες, εκ παραδρομής ή από πεποίθηση, οφείλουμε όμως να διατηρούμε τα αντανακλαστικά μας ως άτομα και ως κοινωνία. Κι αυτό είναι επιλογή», έγραψε η δημοφιλής ερμηνεύτρια.

Και ο Φοίβος Δεληβοριάς ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει λόγω των καταγγελιών που έγιναν σε βάρος της παραγωγής από τις γυναίκες κωμικούς.

«Έχω μεγάλη αγάπη και σεβασμό στους φίλους κωμικούς που κάλεσαν εμένα και άλλες-ους συναδέλφους από το χώρο του τραγουδιού, για σύντομη έκτακτη συμμετοχή στην κωμική παράσταση που ετοιμάζουν. Την ίδια μεγάλη αγάπη και τον ίδιο σεβασμό έχω και για τις γυναίκες συναδέλφους τους που αισθάνθηκαν αποκλεισμένες από την παράσταση αυτή. Ξέροντας με πόσο σεβασμό και αγάπη μιλούσε πάντως και ο Βύρων Θεοδωρόπουλος, ως συνεργάτης στην «Ταράτσα» μου γι’ αυτές -και μεσολαβούσε ή έπαιρνε την πρωτοβουλία με πολλή χαρά για να τις καλέσω- είμαι βέβαιος για την ειλικρίνεια της ανακοίνωσης των παραγωγών.

Επειδή όμως η στενοχώρια που δημιουργήθηκε δεν θα με έκανε να απολαύσω μια εξ ορισμού παιχνιδιάρικη συμμετοχή, δεν μπορώ να πάω. Ανυπομονώ όμως να δω καλλιτέχνιδες και καλλιτέχνες που εκτιμώ βαθιά, να λύνουν ένα δεσμό που σε καμιά περίπτωση δεν είναι γόρδιος -και που με καλή πίστη θα προχωρήσει τα πράγματα μπροστά. Και είναι κάτι που δεν παίρνει αναβολή -χρειαζόμαστε την κωμωδία και το ταλέντο τους όσο τίποτα στους καιρούς που ζούμε».

Η απόφαση του τραγουδιστή πάρθηκε μετά από τον σάλο που προκλήθηκε για την κωμική παράσταση, στην οποία ναι μεν συμμετείχαν 17 κωμικοί, αλλά κανένας από αυτούς δεν ήταν κάποια γυναίκα stand up comedian. Εννέα γυναίκες κωμικοί, οι Κατερίνα Βρανά, Κύνθια Βουκουβαλίδου, Χριστίνα Βούλγαρη, Χρύσα Κατσαρίνη, Ήρα Κατσούδα, Αθηνά Κεφαλοπούλου, Μελίνα Κόλλια, Δήμητρα Νικητέα και Ειρήνη Ξυγκάκη «ανέβασαν» στα social media μια κοινή ανακοίνωση, στην οποία κατήγγειλαν την παραγωγή για «αποκλεισμό των γυναικών» και «έμφυλη βία».

Η ανακοίνωση της δημιουργικής ομάδας της παράστασης

«Η αφίσα και η επιλογή μόνο αντρών στην αρχική επικοινωνία της παράστασης πέρασε ένα μήνυμα προς τα έξω που δεν εκφράζει κανέναν από εμάς. Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μας να γίνει κάτι τέτοιο και θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη από όσες και όσους στενοχωρήσαμε ή άθελα μας προσβάλαμε, αλλά και για την κακή διαχείριση και σχεδιασμό των παραστάσεων.

Επειδή πλέον η παράστασή μας απασχολεί τον κόσμο για τους λάθος λόγους, έχουμε ενημερώσει τους καλεσμένους πως μπορούν -αν το επιθυμούν- να αποχωρήσουν από την παράσταση και σαφώς θα προχωρήσουμε σε ακύρωση εισιτηρίων και επιστροφή χρημάτων σε όσους θεατές το επιθυμούν».

Πηγή: skai.gr

