Σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» αποχαιρετά το 2025 από δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς – Αράχωβα, Καλάβρυτα, Πολύδροσο Παρνασσού, Λίμνη Δόξα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Σε ένα ονειρεμένο τοπίο της ορεινής Κορινθίας, στην πανέμορφη τεχνητή λίμνη Δόξα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να έρθουν κοντά στη φύση μέσα από ένα πλήθος δραστηριοτήτων που προσφέρονται τόσο στη στεριά, όσο και στο νερό.

Στα πανέμορφα Καλάβρυτα συναντούμε τις πιο χαρούμενες φωνές της Φιλαρμονικής, ενώ σε μια ταβέρνα στο χωριό Πολύδροσο στον Παρνασσό βρίσκουμε έναν ψήστη που το τελευταίο διάστημα έχει γίνει viral στο TikTok. Ποιος είναι αυτός; Ο λόγος για τον «Τίγρη», Λουκά Κωτσούλα Βέλλιο, που ο ιδιαίτερος τρόπος ομιλίας του τον έχει κάνει γνωστό στο TikTok, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και views.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

