Χριστούγεννα στην κουζίνα «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» για καλό σκοπό

Μια εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα και οι αγαπημένοι καλεσμένοι της «Μαμάς» συνεχίζουν να μπαίνουν στην κουζίνα με εορταστική διάθεση και όρεξη να μαγειρέψουν για καλό σκοπό! Στο σημερινό επεισόδιο, ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται τη Δήμητρα Αλεξανδράκη και την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου που μαγειρεύουν με αντιπάλους τον Ηλία Γκότση και τον Άγγελο Πάτση, δημιουργό του επιτυχημένου προφίλ «Πλάκα έχει». Η κόντρα για το ποιος θα κάνει το καλύτερο πιάτο θα φανεί από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Δείτε το τρέιλερ

Πρώτες μαγειρεύουν η Αλεξάνδρα και η Δήμητρα, που για να… βροντοφωνάξουν τη χημεία που έχουν μεταξύ τους, μπαίνουν στην κουζίνα με τα ίδια, χριστουγεννιάτικα φορέματα. Η Αλεξάνδρα πιάνει τις κουτάλες, η Δήμητρα ετοιμάζεται να δώσει οδηγίες και τα σύννεφα… πυκνώνουν πάνω από τις κατσαρόλες! Η Δήμητρα, που αγαπάει πολύ τη μαγειρική, αγχώνεται για να βγει τέλεια η «γαριδομακαρονάδα» της και βγαίνει εκτός εαυτού αφού η Αλεξάνδρα είναι πολύ…χαλαρή!

Ο Άγγελος Πάτσης, και ο Ηλίας Γκότσης μπορεί να μην το έχουν και πολύ στη μαγειρική αλλά η συνύπαρξή τους, «έχει πλάκα»! Οι δυο τους μαγειρεύουν «πένες με βότκα και σολομό» και παράλληλα, συζητούν με τον Μάρκο Σεφερλή για το χιούμορ, τη ζωή τους και τα Social Media.

Ποιος θα βγει τελικά νικητής από αυτή την αναμέτρηση που ξεκίνησε πριν καλά καλά περάσουν πίσω από τον πάγκο της κουζίνας; Ο Έκτορας Μποτρίνι θα δώσει την απάντηση.

Το έπαθλο των 1.000 ευρώ του σημερινού επεισοδίου, θα διατεθεί μέσω του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

