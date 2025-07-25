Οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Έλτον Τζον εμφανίζονται στην ταινία «Spinal Tap II: The End Continues»

Οι εμφανίσεις των Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Σερ Έλτον Τζον στην επερχόμενη κωμική ταινία «Spinal Tap II: The End Continues» αποκαλύφθηκαν σε ένα νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε. Στην ταινία «Spinal Tap II» οι βασικοί χαρακτήρες Νάιτζελ Τάφνελ, Ντέιβιντ Σεντ Χάμπινς και Ντέρεκ Σμολς (τους οποίους υποδύονται οι Κρίστοφερ Γκεστ, Μάικλ ΜακΚιν και Χάρι Σίρερ) συνδέονται ξανά, καθώς η φανταστική heavy metal μπάντα τους, Spinal Tap, ετοιμάζεται για μια αποχαιρετιστήρια συναυλία στη Νέα Ορλεάνη.

Η νέα ταινία είναι άμεση συνέχεια του «This is Spinal Tap» του 1984 και σκηνοθετείται για άλλη μια φορά από τον Ρομπ Ρέινερ, ο οποίος επιστρέφει επίσης για να υποδυθεί τον δημιουργό ντοκιμαντέρ Μάρτι ΝτιΜπέργκι. Όπως και στην αρχική ταινία, η οποία περιλαμβάνει εμφανίσεις από τους Μπίλι Κρίσταλ και Αντζέλικα Χιούστον, έτσι και στη νέα θα εμφανιστούν πολλοί διάστημοι σε σύντομους ρόλους.

Στο διασκεδαστικό απόσπασμα από το τρέιλερ ο Πολ ΜαΚαρτνεϊ αναφέρεται σε έναν από τους στίχους του συγκροτήματος για μια «ροζ τορπίλη» ως «λογοτεχνία». Αλλού, ο Έλτον Τζον συμμετέχει στη σκηνή με το συγκρότημα για ερμηνεία της επιτυχίας τους «Stonehenge». Το συγκρότημα προσπαθεί επίσης να στρατολογήσει τον Questlove από τους The Roots για να γίνει ντράμερ τους.

Η εταιρεία παραγωγής Bleecker Street απέκτησε τα δικαιώματα για τη συνέχεια και την πρωτότυπη ταινία, η οποία θα αποκατασταθεί και θα επανακυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το καλοκαίρι. Θα είναι επίσης διαθέσιμη στις υπηρεσίες streaming αργότερα φέτος. Έχουν περάσει περισσότερα από 40 χρόνια από την κυκλοφορία του κλασικού cult mockumentary, το οποίο σύστησε για πρώτη φορά στον κόσμο τις χαοτικές περιπέτειες του συγκροτήματος. Το «Spinal Tap II: The End Continues» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 12 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.