Η ενημέρωση στον ΣΚΑΪ δεν σταματά ποτέ και η πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα βρίσκεται στις επάλξεις -όπου υπάρχει είδηση- και κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Από τα τέλη Ιουλίου, οι ενημερωτικές εκπομπές ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ONLINE θα δίνουν -σε πραγματικό χρόνο- τον παλμό της επικαιρότητας για όλα τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Με ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις, καλεσμένους και ειδήσεις από όλο τον κόσμο.

Δείτε το trailer:

Έτσι, από τη Δευτέρα 28 Ιουλίου και για έναν περίπου μήνα, η ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ θα μεταδίδεται Δευτέρα έως Παρασκευή στις 06.00 και Σαββατοκύριακο στις 07.00 και το ONLINE από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10.30. Οι δημοσιογράφοι που θα αναλάβουν την παρουσίαση των δύο αυτών εκπομπών είναι (αλφαβητικά) οι: Νίκος Ανδρίτσος, Γιάννης Ανυφαντής, Κορίνα Γεωργίου, Κωνσταντίνος Δαυλός, Σταύρος Ιωαννίδης, Λουίζα Κροντήρη, Τίνα Μιχαηλίδου, Χρύσα Μπάτου, Αθηνά Παπακώστα, Μαρία Τσιλινίκου, Χρύσα Τσίχλη, Χρυσόστομος Τσούφης, Ναντίν Χαρδαλιά.

Η Ενημέρωση στον ΣΚΑΪ συνεχίζεται Χωρίς Διακοπές και την καλοκαιρινή περίοδο.

Πηγή: skai.gr

