To απόλυτο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ozzy Osbourne αυτή την Κυριακή στον ΣΚΑΪ

Ο κόσμος της μουσικής θρηνεί τον θάνατο του Ozzy Osbourne που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών την Τρίτη 22 Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, το απόλυτο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, το The Nine Lives of Ozzy Osbourne, μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ (00.30, αμέσως μετά τον τελικό του Big Brother).



Η ζωή του Ozzy Osbourne έχει περάσει από τα μάτια του κοινού εδώ και δεκαετίες, είτε μέσα από τα πρώτα live των Black Sabbath, του πρωτοποριακού συγκροτήματος heavy metal που σχηματίστηκε στα τέλη των '60s, είτε μέσω της ριάλιτι σειράς του MTV, The Osbournes.

Η ιστορία του, από το περίφημο δάγκωμα στο κεφάλι μιας νυχτερίδας κατά τη διάρκεια συναυλίας στην Αϊόβα, μέχρι την ούρηση στον ιστορικό χώρο του Αλάμο— έχει ειπωθεί ξανά και ξανά μέσα από ντοκιμαντέρ τύπου Behind The Music. Όμως στο The Nine Lives of Ozzy Osbourne, ο ίδιος ο Ozzy ανοίγει την καρδιά του. Μιλά για τα παιδικά του χρόνια στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, για τη σταδιακή βύθισή του στην τρέλα, για το πώς έγινε ο «Πρίγκιπας του Σκότους» και τελικά μια θρυλική μορφή της παγκόσμιας rock σκηνής.



Το ντοκιμαντέρ ανατρέχει στην παιδική του ηλικία, στην αγάπη του για τους Beatles και στο πώς γνώρισε τους Tony Iommi, Bill Ward και Geezer Butler, με τους οποίους ίδρυσε τους Black Sabbath, ένα από τα πιο εμβληματικά και καθοριστικά συγκροτήματα του heavy metal. Παρουσιάζει επίσης την απομάκρυνσή του από τη μπάντα, τη γνωριμία του με τη Sharon (η οποία έγινε μάνατζέρ του και αργότερα σύζυγός του), και την εντυπωσιακή σόλο καριέρα που ξεκίνησε με τη βοήθεια του κιθαρίστα Randy Rhoads.



Το φιλμ δεν αποφεύγει τις σκοτεινές πλευρές του Ozzy. Από το γνωστό περιστατικό με τη νυχτερίδα (που ο ίδιος υποστηρίζει πως νόμιζε ότι ήταν ψεύτικη), μέχρι το δάγκωμα στο κεφάλι ενός περιστεριού κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνάντησης, την ούρηση στον χώρο του Αλάμο, αλλά και τον διαρκή αγώνα του με τις εξαρτήσεις.



Συντονιστείτε το βράδυ της Κυριακής στις 00.30 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο και on demand στη συνέχεια στη hybrid tv του ΣΚΑΪ αλλά και στο www.skai.gr/tv/.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.