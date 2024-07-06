Η ιστορία γράφεται στο μέτωπο και κάποιοι είναι μέρος της ενώ κάποιοι άλλοι, απλοί παρατηρητές. Σε καιρούς πολέμου, τίποτα δεν είναι σίγουρο και οι ήρωες το γνωρίζουν πολύ καλά στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Έχουν περάσει δύο μήνες από τον θάνατο του Μεταξά. Με τον ιταλικό στόλο αποδεκατισμένο, οι Έλληνες φαντάροι ελπίζουν πως οι Ιταλοί θα το πάρουν επιτέλους απόφαση και θα οπισθοχωρήσουν. Ο Στάθης, μοιράζοντας τα δελτάρια στους τραυματίες του νοσοκομείου, βλέπει το γράμμα του Κίτσου προς τη Μάρμω, ενώ στην Αθήνα, Ματούλα και Αλέκα έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο…

Η Πέλλα βρίσκεται ακόμη σε κωματώδη κατάσταση στην κλινική του Ανδρέα, με τον Φάνη και τον Τέλη να αγωνιούν για την εξέλιξη της υγείας της.

Ο Ανδρέας αρχίζει να ανεβάζει πυρετό και η Σοφία με τον Λουκά φοβούνται πως μπορεί να έχει πάθει πνευμονία.

Κατά τη διάρκεια της μάχης, ο Κίτσος πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος. Παράλληλα στο Γραμματικό, η επιστροφή ενός γνώριμου προσώπου ταράζει τον πρόεδρο Χρυσίνα…

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Καθημερινά στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

instagram.com/pantheoi.official/

facebook.com/pantheoi.official/

#Pantheoi

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Αντώνης Στάμος (Μήτρος), Νίκος Βατικιώτης (Λάμπρος), Τάσος Τσουκάλης (Βρασίδης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)



