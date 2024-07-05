Λογαριασμός
Δανάη Μπάρκα: «Παλεύω να μην αλλοιωθούν αυτά που μου αρέσουν και δαμάζω τα αρνητικά μου»

Ένα Q&A που έβγαλε πολλές ειδήσεις έκανε η παρουσιάστρια χθες το βράδυ

Η Δανάη Μπάρκα με ένα story ζήτησε από τους ακολούθους της στο Instagram να της στείλουν ερωτήσεις και στη συνέχεια επέλεξε και απάντησε σε κάποιες από αυτές.

Ανάμεσά τους και το αν θα παραμείνει στο Mega την επόμενη σεζόν, στο οποίο επιβεβαίωσε πως θα μείνει, αλλά και το πόσο αγαπάει τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη και φοβήθηκε με την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

TAGS: Δανάη Μπάρκα
