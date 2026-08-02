Προειδοποίηση Μαγιάρ: Κρίσιμο το επόμενο πενθήμερο για την ενεργειακή επιβίωση της Ουγγαρίας

Η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία κρίσιμη περίοδο κατά το επόμενο πενθήμερο, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις ομιλούν για ένα νέο κύμα ζέστης που θα συμπέσει με την ολική διακοπή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού εργοστασίου που διαθέτει η χώρα, για πρώτη φορά, σε περίπου 50 χρόνια, προειδοποίησε σήμερα ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ.

Τόσο το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και οι δημόσιες υπηρεσίες θα δεχτούν τεράστια πίεση μέσα στις επόμενες ημέρες, ανέφερε ο Μαγιάρ σε μία ανάρτησή του στο Facebook, ζητώντας από τις εταιρίες, τις τοπικές κυβερνήσεις, αλλά και τα νοικοκυριά να μειώσουν δραστικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις βραδινές ώρες αιχμής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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