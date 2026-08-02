Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 41 αγνοούμενοι, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ένα φέρι, στα ανοιχτά του νησιού Μαδούρα της Ινδονησίας, όπως ανέφερε σήμερα σε μία ανακοίνωσή της, η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας.

Το φέρι μετέφερε 271 επιβάτες και μέλη πληρώματος, οι 225 από τους οποίους έχουν διασωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών διάσωσης το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα).

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το φέρι είχε αποπλεύσει από τη Σουραμπάγια με προορισμό την πόλη Μακασάρ στα νότια της νήσου Σουλαουέσι.

Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa 2 terbakar di wilayah perairan Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, pada Minggu (2/8). Kapal terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju ke Makassar.



Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit menjelaskan, informasi terjadinya insiden… pic.twitter.com/wAEyjJzT4b — Katadata.co.id (@KATADATAcoid) August 2, 2026

Πηγή: skai.gr

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