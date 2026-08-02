Σενάρια για Νάσερ αλ-Κελαϊφί στη FIFA - Οι Ευρωπαίοι αναζητούν αντίπαλο του Ινφαντίνο

Αξιωματούχοι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου εξετάζουν το ενδεχόμενο να στηρίξουν τον Καταριανό αθλητικό παράγοντα Νάσερ αλ-Κελαϊφί ως πιθανό υποψήφιο στις εκλογές της επόμενης χρονιάς για την προεδρία της FIFA. Η συζήτηση αυτή άνοιξε μετά την πρόταση του νυν προέδρου, Τζάνι Ινφαντίνο, να πωληθούν μερίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε εξωτερικούς επενδυτές, εξέλιξη που οδήγησε τους επικριτές του σχεδίου να αναζητήσουν αντίπαλο υποψήφιο, σύμφωνα με το Politico.

Επενδυτική εταιρεία που συνδέεται με την οικογένεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να βρίσκεται σε προνομιακή θέση για να επωφεληθεί από το σχέδιο. Η πρόταση ωστόσο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς και αθλητικούς φορείς της Ευρώπης.

Οι ηγεσίες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου εμφανίζονται αποφασισμένες να αμφισβητήσουν την επανεκλογή του Ινφαντίνο, ο οποίος διεκδικεί τρίτη πλήρη θητεία στην προεδρία της FIFA στις εκλογές του Μαρτίου. Σύμφωνα με τρεις υψηλόβαθμους αξιωματούχους του διεθνούς ποδοσφαίρου, οι οποίοι μίλησαν στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας, στις επαφές που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον περασμένο μήνα, το όνομα του Νάσερ αλ-Κελαϊφί έχει αναδειχθεί ως μία σοβαρή υποψηφιότητα.

Ο αλ-Κελαϊφί είναι πρόεδρος του γαλλικού συλλόγου Παρί Σεν Ζερμέν, επικεφαλής της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων (ECA), που εκπροσωπεί τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της ηπείρου, ενώ προεδρεύει και του ομίλου μέσων ενημέρωσης beIN Media.

Την τελευταία δεκαετία, το πλούσιο σε φυσικό αέριο Κατάρ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους διαμεσολαβητές της διεθνούς διπλωματίας, αναλαμβάνοντας ρόλο σε μερικές από τις πιο δύσκολες διεθνείς κρίσεις, από το Αφγανιστάν και τη Γάζα έως την Ουκρανία και το Σουδάν, διατηρώντας παράλληλα σχέσεις τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με το Ιράν. Παράλληλα, φιλοξένησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, επισφραγίζοντας μια μακρόχρονη στρατηγική επενδύσεων με στόχο να καθιερωθεί ως παγκόσμια δύναμη στον αθλητισμό.

Ως ο πιο ισχυρός επιχειρηματικός παράγοντας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο Νάσερ αλ-Κελαϊφί αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα υποψηφιότητα για την κορυφαία θέση στη FIFA. Με την υποστήριξη της τεράστιας οικονομικής ισχύος του Κατάρ, έχει ηγηθεί μιας περιόδου πρωτοφανούς επιτυχίας για την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ευρώπης.

Ο αλ-Κελαϊφί ανέλαβε να σταθεροποιήσει την ομπρέλα των ευρωπαϊκών συλλόγων - την τότε Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων (ECA) - τον Απρίλιο του 2021, όταν το σχέδιο αποχώρησης 12 κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων για τη δημιουργία μιας «σούπερ λίγκας» απείλησε να προκαλέσει ρήγμα στο ποδοσφαιρικό οικοδόμημα της ηπείρου.

Το βράδυ της Τετάρτης, εκπρόσωπος του Νάσερ αλ-Κελαϊφί δήλωσε ότι ο Καταριανός παράγοντας δεν έχει «καμία απολύτως φιλοδοξία, πρόθεση ή ενδιαφέρον» για τη θέση του προέδρου της FIFA. Όπως ανέφερε, ο αλ-Κελαϊφί θα συνεχίσει να στηρίζει διακριτικά όλους τους θεσμούς του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, απορρίπτοντας ουσιαστικά τα σενάρια που τον εμφανίζουν ως πιθανό υποψήφιο για την κορυφαία θέση της διεθνούς ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

«Τα άστρα έχουν ευθυγραμμιστεί», δήλωσε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ο αλ-Κελαϊφί να διεκδικήσει την ηγεσία της FIFA. «Το αν θα αποφασίσει να κάνει το βήμα είναι ένα διαφορετικό ζήτημα», πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας υποψηφιότητας του Καταριανού παράγοντα.

Πηγή: skai.gr

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