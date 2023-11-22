Με 9 διαγωνιζόμενες ξεκινά το σημερινό επεισόδιο του Μy Style Rocks καθώς όπως μας ενημερώνει η Κατερίνα Καραβάτου, η Δώρα απουσιάζει για οικογενειακούς λόγους.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή έχουν πολλούς λόγους να χαρούν με τα looks που αντικρύζουν σήμερα καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό.

Ωστόσο οι βαθμολογίες μεταξύ των διαγωνιζόμενων γίνονται για μία ακόμα φορά αφορμή για νέες διενέξεις. Η Ελεάνα κατηγορεί τη Γεωργία ό,τι δε βαθμολογεί αντικειμενικά ενώ η Γεωργία θεωρεί πως η χαμηλή βαθμολογία της Ελεάνας είναι επίτηδες ώστε να βγει εκείνη νικήτρια της ημέρας.

Πόσο μπορεί να αλλάξει ένα πανωφόρι το look της Ντένης; Ο Δημήτρης Σκουλός δίνει την καλύτερη απάντηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.