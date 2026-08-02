Υπό μερικό τέθηκε άμεσα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε ειδοποίηση για τη φωτιά περίπου στις 11:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 πυροσβεστικά οχήματα, μεταξύ των οποίων και 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, στο πλαίσιο της διεθνούς συνδρομής. Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας εικόνα από drone με θερμική και οπτική κάμερα.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Πηγή: skai.gr

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