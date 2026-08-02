ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού

«Στο κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο», σχολιάζει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στηλιτεύοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού περί επενδύσεων «όσο πότε άλλοτε» στην Πολιτική Προστασία.

«Την ίδια στιγμή επικαλείται την ένταση των καιρικών φαινομένων, χρησιμοποιώντας ως άλλοθι μια δικαιολογία, που στο παρελθόν αρνιόταν στους πολιτικούς του αντιπάλους. Αυτή είναι η κυβέρνηση της ΝΔ: αποφυγή ευθυνών, επικοινωνιακή ωραιοποίηση και διαρκής υποβάθμιση κρίσιμων υπηρεσιών. Αν ζητά να κρίνονται όλοι εκ του αποτελέσματος, ας δεχθεί να κριθεί και η ίδια. Και οι πληγέντες πρέπει να λάβουν ουσιαστική κρατική στήριξη, και όχι προϋποθέσεις όπως η ιδιωτική ασφάλιση των περιουσιών τους», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:

«Η κλιματική κρίση δεν είναι πλέον μια απρόβλεπτη πραγματικότητα. Ο σχεδιασμός οφείλει να προσαρμοστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιμένει σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής προστασίας: ενίσχυση της πρόληψης και της δασοπροστασίας, στελέχωση των δασικών υπηρεσιών και του Πυροσβεστικού Σώματος, σύγχρονο εξοπλισμό, καλύτερο συντονισμό, εφαρμογή του πορίσματος Γκολντάμερ και ουσιαστική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το 112 δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική πολιτική προστασίας».

«Στο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε, επίσης, να υποβαθμίσει τις αντιδράσεις για τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, παρουσιάζοντάς την ως ζήτημα καλύτερης διαχείρισης εγκαταστάσεων, ενώ αποσιώπησε τον νόμο για τα ύδατα που ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω συγκέντρωση της διαχείρισης και ιδιωτικοποίηση του νερού», σημειώνει και καταλήγει:

«Για την ακρίβεια, τέλος, ούτε λέξη. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση προτιμά την επικοινωνία από τις ουσιαστικές παρεμβάσεις, την ώρα που οι πολίτες συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβά τα βασικά αγαθά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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