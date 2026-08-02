Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο προϊστάμενος λειτουργίας δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ στον νομό Ρεθύμνου, ο οποίος είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση.

Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση ατόμου που εμφανίζεται σε βίντεο να κινείται στην περιοχή λίγο πριν την εκδήλωση της δεύτερης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, κοντά στο Κουρταλιώτικο φαράγγι.

Το συγκεκριμένο οπτικό υλικό βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, οι οποίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και αν υπάρχει σύνδεση με ανθρώπινη δραστηριότητα.

Οι έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών στην περιοχή συνεχίζονται, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συλλέγουν καταθέσεις και αξιολογούν το σύνολο των στοιχείων που έχουν προκύψει.

Πηγή: skai.gr

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