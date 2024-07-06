Τι έγραψε ο Άρης Καβατζίκης στην τελευταία σκαλέτα της Δέσποινας Καμπούρη;

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα ήταν η χθεσινή για τη Δέσποινα Καμπούρη. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ολοκλήρωσε χθες την τριετή συνεργασία της με τη Δανάη Μπάρκα και την εκπομπή Πάμε Δανάη και πάει, όχι Δανάη αλλά, γι' άλλα.

Η αποχώρησή της από την εκπομπή με την οποία συνεργάστηκε όλο αυτό το διάστημα ήταν ξεκάθαρα μια δική της απόφαση. Την πήρε πριν καν φτάσει στο σημείο να συζητήσει με την παρουσιάστρια - με την οποία έχει άριστες σχέσεις- και είχε να κάνει με τα δικά της θέλω και ανάγκες.

Η Δέσποινα ένιωθε πως δεν είχε κάτι άλλο να δώσει σε αυτή τη συνεργασία και δεν είναι από τους ανθρώπους που επεναπαύονται στα κεκτημένα τους χωρίς να τους νοιάζει αρκεί να μπαίνει ο μισθός. Την αγαπάει τη δουλειά που κάνει και θέλει να μπορεί να εξελίσσεται μέσα από αυτήν. Η πρώτη που ενημερώθηκε για αυτή την απόφαση ήταν η ίδια η Δανάη Μπάρκα που κατάλαβε πολύ καλά γιατί η Δέσποινα θέλησε να αποχωρήσει και δεν την πίεσε.

Κι αν και ήταν, όπως προείπαμε, δική της απόφαση, η χθεσινή ημέρα είχε για εκείνη τεράστιο συναισθηματικό φορτίο. Για τρία χρόνια αυτοί οι άνθρωποι ήταν η καθημερινότητά της κι εκείνη δένεται. Έτσι πολύ και αυθεντικά συγκινημένη είπε τα δικά της αντίο στον αέρα της εκπομπής και τα πιο προσωπικά εκτός αέρα.

Όχι ότι θα χαθούνε μεταξύ τους, αλλά σίγουρα δε θα βλέπονται πια κάθε μέρα. Και ήταν ο Άρης Καβατζίκης αυτός που την έκανε να λυγίσει όταν της άφησε ένα σημείωμα πάνω στην τελευταία σκαλέτα της εκπομπής. Τι της έγραψε; Δείτε το μόνοι σας.

