Οικονομάκου και Cerella δίπλα δίπλα στις ξαπλώστρες στην Τζια (κι o Bruno γράφει ελληνικά!)

Στην Τζια βρίσκονται από χθες ο Bruno Cerella και η Αθηνά Οικονομάκου, μαζί κι ας μην το λένε επίσημα. Επιστρέψαμε στο κρυφτούλι αν και δεν νομίζουμε να κρατήσει για πολύ. Έχει κανείς καμία αμφιβολία πως αυτοί οι δύο είναι μαζί; Δεν νομίζουμε.

Δεν πρόλαβε να γυρίσει η Αθηνά Οικονομάκου από το Μιλάνο και τσουπ ήρθε πάλι εκείνος. Κολλιάτσου-Παγκράτι το έχουν κάνει το Ελλάδα- Ιταλία. Αλλά έτσι είναι ο έρωτας ιδιαίτερα στα ξεκινήματα. Θέλεις να είσαι συνέχεια μαζί με τον άνθρωπο που ερωτεύτηκες.

