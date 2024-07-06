Μαρία Μενούνος: Οι πρώτες εικόνες από το Birthday party της κόρης της

Ενός έτους έγινε πριν λίγες ημέρες η κόρη της Μαρίας Μενούνος και του Kevin Undergaro και φυσικά έκαναν party.

Το ζευγάρι που βιώνει από τη στιγμή που κράτησε στα χέρια του το κοριτσάκι που απέκτησαν μέσω παρένθετης μητέρας, ζει την απόλυτη ευτυχία.

Πάλεψαν πολύ και χρόνια για να γίνουν γονείς και πλέον κρατούν το θαύμα τους στην αγκαλιά τους.

Η Αθηνά, όπως τη βάφτισαν πριν από έναν μήνα, είναι η χαρά της ζωής τους και δεν χορταίνουν τις στιγμές που ζουν ως οικογένεια.

Δημοσίευσαν μάλιστα κι ένα βίντεο για το μάθημα που πήραν ως γονείς αυτό τον ένα χρόνο στέλνοντας μήνυμα προς όλους τους αγχωμένους γονείς.

Και φυσικά ετοίμασαν ένα σούπερ party με καλεσμένους τους πιο δικούς τους ανθρώπους για να γιορτάσουν τα πρώτα γενέθλια της μικρούλας τους.

