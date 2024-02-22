My Style Rocks: On stage αλλαγές και μία πινελιά...niche - Δείτε το trailer

Μετά τη χθεσινή δοκιμασία που δεν πήγε καλά για τις περισσότερες διαγωνιζόμενες του My Style Rocks οι fashionistas μπορούν να δημιουργήσουν ελεύθερα τα looks τους και να εμπνευστούν τα δικά τους ξεχωριστά concept.

Η Φωτεινή η οποία κινδύνεψε να βρεθεί εκτός διαγωνισμού, προσπαθεί αυτή την εβδομάδα με τις εμφανίσεις της να φανεί αντάξια της δεύτερης ευκαιρίας. Θα καταφέρει με τα looks της να δικαιώσει την κριτική επιτροπή για την απόφασή της;

Μία εικόνα «Niche» φέρνει στην πασαρέλα με το look της η Νικολίνα. Θα καταφέρει να εξηγήσει όσα σημαίνει στις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες; Πώς θα αξιολογήσει την εμφάνισή της η κριτική επιτροπή;

Το outfit της Casablanca εμπνέει για αλλαγές τον Λάκη Γαβαλά και η Έβελυν Καζαντζόγλου αναλαμβάνει δράση!

