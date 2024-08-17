Ελεονώρα Μελέτη: «Καθένας να ανησυχεί για το τι κάνει με το δικό του παιδί και σπίτι»

Για τη νέα της πραγματικότητα στο ρόλο της Ευρωβουλευτού πλέον, την απόφαση να βάλει υποψηφιότητα και τα στερεότυπα που βασανίζουν χωρίς λόγο τις γυναίκες μίλησε η Ελεονώρα Μελέτη,

Με μια συνέντευξη στον Νίκο Γεωργιάδη και το OK που κυκλοφορεί η Ελεονώρα πάντα με άποψη στον λόγο της δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο.

-Φαντάζομαι ότι από την πρώτη στιγμή άκουγες – άδικα κατά την ταπεινή γνώμη μου – την ερώτηση «τι θα κάνεις με το παιδί» αν εκλεγείς Ευρωβουλευτής.

«Αυτό είναι θέμα μόνο εκείνων που ρωτάνε. Δε με αφορά καθόλου αν τους απασχολεί τι θα κάνω εγώ με τη δική μου οικογένεια. Θα πρότεινα καθένας να ανησυχεί για το τι κάνει με το δικό του παιδί και σπίτι».

