Οι fans του Grey’s Anatomy προβλέπουν ένα τραγικό φινάλε για την 21η σεζόν

Με πάνω από δύο δεκαετίες προβολής, 21 σεζόν και περισσότερα από 400 επεισόδια, το Grey’s Anatomy έχει αποτυπωθεί στη συλλογική μνήμη με κάποια επεισόδια-ορόσημα, κυρίως εκείνα όπου το νοσοκομείο βυθίζεται σε καταστάσεις ζωής και θανάτου, όπως το εμβληματικό επεισόδιο με τη βόμβα στη 2η σεζόν (που χάρισε στον Kyle Chandler μια υποψηφιότητα για Emmy), ή το μακελειό της 6ης σεζόν.

Τώρα, οι φαν είναι πεπεισμένοι πως το φινάλε της 21ης σεζόν θα μπει κι αυτό στη λίστα των πιο σοκαριστικών επεισοδίων.

Ένας γονέας ασθενή ξεπερνά τα όρια

Στα τελευταία επεισόδια, η Amelia και η Monica συνεργάστηκαν για τη θεραπεία της 9χρονης Dylan, η οποία υπέφερε από μια σοβαρή εγκεφαλική δυσπλασία και υποβλήθηκε σε μια εξαιρετικά ριψοκίνδυνη επέμβαση. Δυστυχώς, το αποτέλεσμα ήταν να εμφανίσει το σύνδρομο «locked-in», που την καθιστά πλήρως ακινητοποιημένη και ανίκανη να επικοινωνήσει.

Η μητέρα της, Jenna, εμφανίστηκε ιδιαίτερα οργισμένη για την αποτυχία των γιατρών να αντιστρέψουν την κατάστασή της, εκτός από το να περιμένουν να υποχωρήσει το εγκεφαλικό οίδημα. Η Amelia όμως ξέρει πως μπορεί να μην υπάρξει βελτίωση ποτέ. Το τρέιλερ για το φινάλε της 15ης Μαΐου δείχνει τη Jenna να εισβάλλει στο χώρο με τα χειρουργικά ρούχα κρατώντας έναν εκρηκτικό μηχανισμό. «Κανείς δεν φεύγει μέχρι να φτιάξετε την κόρη μου», λέει, προσθέτοντας πως θα «το ανάψει» αν κάποιος παρέμβει.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.