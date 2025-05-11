Το πιο διαδραστικό τηλεπαιχνίδι-σόου της ελληνικής τηλεόρασης συγκέντρωσε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον του κοινού, στο απολαυστικό και άκρως ψυχαγωγικό χθεσινό επεισόδιο.

Η γιορτή της μητέρας ενέπνευσε αρκετές από τις ερωτήσεις του «Η Ελλάδα ψηφίζει» το Σάββατο 10 Μαΐου. Η ομάδα «Baby Loading» συντονίστηκε με τις επιλογές του τηλεοπτικού κοινού και κέρδισε 6.250 ευρώ για τα πρώτα έξοδα του μωρού που έρχεται σύντομα στη ζωή τους!

Η ερώτηση που έστεψε τους νικητές αφορούσε στο ποια είναι η πιο αστεία μαμά της ελληνικής τηλεόρασης. Οι δύο πρώτες προβλέψεις των «Baby Loading» ήταν σωστές όπως και η απόφασή τους να σταματήσουν στα 6.250 ευρώ καθώς η τελική τους απάντηση θα ήταν λάθος. Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Θεοπούλα με 35% και μόλις τρεις μονάδες πίσω βρέθηκε η Ντένη Μαρκορά!

Η πρόκριση στον τελικό δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τους «Baby Loading». Αναμετρήθηκαν με τους «Winners», οι οποίοι αποδείχθηκαν δυνατοί αντίπαλοι και έχασαν την πρόκριση την τελευταία στιγμή στην ερώτηση ποιο είναι το κλασικό σημάδι που δείχνει ότι είσαι ερωτευμένος. Δημοφιλέστερη απάντηση ήταν με 32% το «μιλάς μόνο για αυτόν/ή» ενώ οι Winners πρόκριναν το «σε χάνει η παρέα», απάντηση η οποία βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 26%.

Μία πικάντικη ερώτηση του τηλεοπτικού κοινού έφερε αναστάτωση στο πλατό. Πόσο πρέπει να διαρκεί η ερωτική πράξη; Στην πρώτη θέση με ποσοστό 45% βρέθηκαν τα 15 λεπτά, ακολούθησε το «όσο πάει» με 40% και τέλος με 15% τα 5 λεπτά.

Αρκετό σχολιασμό έφερε και το δίλημμα τι είναι οι influencers. To 66% του τηλεοπτικού κοινού επέλεξε την απάντηση «ψώνια» και μόλις το 34% τους θεωρεί «επαγγελματίες».

Το πιο διαδραστικό παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης ανανεώνει το ραντεβού του με το τηλεοπτικό κοινό εκτάκτως την επόμενη Παρασκευή 16 Μαΐου στις 21.00. Νέες ερωτήσεις και διλήμματα θα έρθουν στις οθόνες μας και μπορεί να είναι τα δικά σας! Αρκεί να τα στείλετε μέσω της ειδικής εφαρμογής στο ielladapsifizei.gr. Γίνετε κι εσείς μέλη της πιο διαδραστικής κοινότητας της ελληνικής τηλεόρασης, παίξτε ζωντανά, από το σπίτι σας και κερδίστε πλούσια δώρα!

