H Finos Film δεν ξέχασε τη Γιορτή της Μητέρας: Δείτε το χιουμοριστικό video της

«Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες μάνες - τις πιο αγαπησιάρες μαμάδες του πλανήτη!», γράφει στην ανάρτησή της η Finos Film  

Finos Film

Με ένα απολαυστικό βίντεο, η Finos Film εύχεται σήμερα Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες για τη Γιορτή της Μητέρας

Το βίντεο που «ανέβηκε» στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής ταινιών στο Instagram υμνεί τις μαμάδες και μας χαρίζει γέλιο μέσα από αγαπημένες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου που άφησαν εποχή.

«Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες μάνες - τις πιο αγαπησιάρες μαμάδες του πλανήτη! Να έχετε και να δίνετε πάντα τόση αγάπη που να περισσεύει», γράφει η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο.

