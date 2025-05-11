Μία εβδομάδα γεμάτη απρόσμενες εξελίξεις κορυφώνεται απόψε, Κυριακή 11 Μαΐου στις 21.00, στο live του Big Brother με παρουσιαστή τον Πέτρο Λαγούτη!

Η Ζωή Ασουμανάκη, η Αργυρώ Κατσιγαράκη και ο Χρήστος Ντεντόπουλος είναι οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση και σε έναν από αυτούς το τηλεοπτικό κοινό θα ξεκλειδώσει την πόρτα της εξόδου από το σπίτι του Big Brother.

Ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, Γιώργος Λάγιος, θα βρίσκεται στο στούντιο για να προσφέρει με τις γνώσεις του μία βαθύτερη ματιά στα γεγονότα και τους ανθρώπους.

Παράλληλα, θα παρακολουθήσουμε σε πρώτη προβολή αποσπάσματα που συμπληρώνουν την εικόνα όσων διαδραματίστηκαν, την εβδομάδα που μας πέρασε, στο σπίτι του Big Brother.

Σε αυτό το πρόγραμμα οι εκπλήξεις δεν σταματούν… Ένας νέος άντρας θα εμφανιστεί στο κατώφλι του σπιτιού. Τι υποδοχή θα έχει από τους υπόλοιπους συγκάτοικους;

Όταν η ψηφοφορία κλείσει, θα μάθουμε σε ποιους δήλωσε τη στήριξή του το τηλεοπτικό κοινό. Για ποιον ή για ποια το ταξίδι του BIG BROTHER ολοκληρώνεται απόψε;

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE ΣΤΙΣ 21.00



Πηγή: skai.gr

