Οι Αταίριαστοι: Η έναρξη και το κλείσιμο της πρώτης εκπομπής της σεζόν, όλα τα λεφτά

Πρεμιέρα με κέφι και χιούμορ

Οι Αταίριαστοι: Η έναρξη και το κλείσιμο της πρώτης εκπομπής της σεζόν, όλα τα λεφτά

Οι πιο ταιριαστοί «Αταίριαστοι» της ελληνικής τηλεόρασης, διαθέτουν χιούμορ, αμεσότητα, εμπειρία και κριτική ματιά. Ο Γιάννης Ντσούνος και ο Χρήστος Κούτρας επέστρεψαν για 11η χρονιά στον ΣΚΑΪ σε μεγάλα κέφια.

Που φάνηκαν από την έναρξη κιόλας της εκπομπής που ξεκίνησε με τους δύο παρουσιαστές να μετράνε αντίστροφα για την επόμενη καλοκαιρινή άδεια.

Και φυσικά με το κλείσιμο αφιέρωμα στις καλοκαιρινές διακοπές και τα υπέροχα πλάνα της Κλέλιας Ανδριολάτου που είχε την τιμητική της καθώς φαίνεται -και δεν τους αδικούμε- μια κάποια αδυναμία της την έχουν.

