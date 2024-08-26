Βίκυ Βολιώτη: Σπάνιες εικόνες από τις διακοπές της με τον άντρα και την κόρη τους

Δεν συνηθίζει να δημοσιεύει φωτογραφίες από την προσωπική της ζωή η Βίκυ Βολιώτη. Αυτή τη φορά το έκανε βάζοντας ένα medley φωτογραφιών από τις οικογενειακές καλοκαιρινές τους διακοπές με τον σύζυγό της Σίμο Σαρκετζή και την κόρη τους, Άννα στη Μαγνησία.

Με τους φίλους και τους συναδέλφους της να της γράφουν πόσο μεγάλωσε η 9,5 χρονών πλέον κόρη της.

